Надеждин не будет сдавать подписи, собранные за границей

Кандидат на пост президента России Борис Надеждин не будет сдавать в ЦИК подписи, собранные в поддержку его выдвижения за границей. Об этом он сообщил "Независимой газете".

"Подписи из-за границы мы приветствуем, но в ЦИК не понесём, поскольку у нас достаточно подписей, собранных внутри страны", – сказал Надеждин. Согласно счётчику на сайте его избирательной кампании, сейчас на территории России собрано более 180 тысяч подписей. Сбор продолжается.

Ранее выяснилось, что по закону подписи, поставленные россиянами, проживающими в других странах не на постоянной основе, могут быть признаны недействительными. Во многих зарубежных городах выстраивались очереди из россиян, желающих поддержать Надеждина.

Подписи за рубежом собирались на региональных подписных листах, поэтому определить, где конкретно они были собраны, просто так не получится. Однако ЦИК может обратиться в МВД, чтобы выяснить, где находится сборщик или нотариус, которые заверяли подписной лист.

Теоретически аналогичная ситуация может сложиться с подписями, которые были собраны в российских регионах по квотам других регионов - когда, например, человек с регистрацией в Новосибирске отдаёт подпись, находясь в Москве. Эксперты, опрошенные "Независимой газетой", считают, что такие подписи ЦИК браковать не будет, так как это "ударит по имиджу российских властей", ведь в России "крепостного права и обязанности проживать по адресу регистрации нет".

Сбор подписей завершится 31 января. О регистрации кандидатов ЦИК объявит не позднее 10 февраля. Сейчас на пост президента претендуют 11 кандидатов, допущенных до сбора подписей в свою поддержку или выдвинутых парламентскими партиями (таким кандидатам подписи собирать не нужно).