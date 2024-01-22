Оппозиционные политики призвали поддержать выдвижение Надеждина

Российские оппозиционные политики призвали поддержать выдвижение Бориса Надеждина на пост президента России. Очевидцы публикуют фотографии и видео очередей к пунктам сбора подписей в поддержку кандидата из российских регионов и зарубежных городов со значительной русской диаспорой.

Надеждин баллотируется от партии "Гражданская инициатива", занимает открытую антивоенную позицию и публично выступает против политики Владимира Путина, который собирается стать президентом в пятый раз. Для регистрации ему необходимо собрать не менее ста тысяч подписей как минимум в 40 регионах страны.

Первой помочь Надеждину собрать подписи призвала Екатерина Дунцова, который ЦИК России отказал в выдвижении. Она мотивировала это тем, что в случае регистрации Надеждин будет единственным кандидатом с мирной повесткой и шансом на независимое наблюдение за голосованием.

Избирательная кампания Надеждина активизировалась после ролика о нём Максима Каца. Он тоже назвал его "единственным антивоенным кандидатом" и призвал ставить за него подписи. Затем в поддержку Надеждина высказался Михаил Ходорковский и сторонники Алексея Навального: Георгий Албуров, Любовь Соболь и Иван Жданов.

После этого у точек сбора подписей за Надеждина собрались очереди. О них сообщалось из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мытищ и других российских городов, а также из Тбилиси, Будвы, Белграда. К утру 22 января в поддержку выдвижения Надеждина было собрано почти 78 тысяч подписей.

Кроме того, стало стремительно увеличиваться количество подписчиков в телеграм-канале Надеждина, а сервис Google Trends зафиксировал резко возросший интерес к политику.

Региональные СМИ сообщают, что в провластных изданиях начали появляться публикации, направленные против сбора. В Новосибирске вооружённые люди выгнали сборщика из торгового центра. В подмосковном торговом центре сбор потребовала остановить администрация, заявившая, что очередь желающих мешает другим посетителям.

Сбор подписей завершается 31 января. О регистрации кандидатов ЦИК объявит не позднее 10 февраля. Сейчас на пост президента претендуют 11 кандидатов, допущенных до сбора подписей в свою поддержку или выдвинутых парламентскими партиями (таким кандидатам подписи собирать не нужно).