Надеждин сдал подписи в ЦИК. Богданов снялся с выборов

Кандидат на пост президента России Борис Надеждин сдал подписи в поддержку своего выдвижения в ЦИК России.

По его словам, он и его команда принесли 105 тысяч подписей – максимально допустимое количество. Теперь их должен проверить ЦИК. Согласно процедуре, после визуальной проверки листов будут рандомно отобраны 60 тысяч подписей – если в них обнаружится менее 5% брака, Надеждина должны зарегистрировать. Если сомнительных подписей будет больше, на такую же проверку возьмут ещё 30 тысяч подписей.

Надеждин баллотируется от партии "Гражданская инициатива", занимает антивоенную позицию и публично выступает против политики Владимира Путина, который собирается стать президентом в пятый раз. Сейчас Надеждину 60 лет, путь в политике он начал в 1990-е годы. В нулевые был депутатом Госдумы от партии "Союз правых сил".

Сегодня же, сразу после сдачи своих подписей в ЦИК, кандидат от РПСС Андрей Богданов объявил, что снимается с выборов. Он пояснил, что у него "обнаружился" незакрытый зарубежный счёт. Ранее о своём снятии сообщили Ирина Свиридова от "Демократической партии" и Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза".

Сейчас на пост президента России претендуют восемь человек. Четверо из них уже зарегистрированы, подписи двоих рассматривает ЦИК, ещё двое должны принести подписные листы в комиссию сегодня до 18:00 мск.