Надо резать

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что параметры бюджета будут менять – сдержанность в расходах проявят во всем. Силуанов отметил, что сокращения не коснутся оборонных расходов.

Как выяснили журналисты Financial Times, в феврале Силуанов сообщил правительству, что денег на войну не хватает и надо заморозить невоенные расходы. Если в 2026 году эта сумма составит около 3 трлн рублей, то в 2028 году она может достигнуть 7,1 трлн.

Ранее Reuters и Bloomberg писали, что правительство думает о секвестре бюджета. Речь может идти о сокращении на 10% всех "несущественных" расходов как федерального, так и региональных бюджетов.

При этом дополнительные нефтегазовые доходы, которые удалось получить из-за войны на Ближнем Востоке, будут складывать в кубышку – Фонд национального благосостояния, который близок к исчерпанию.

В итоге пересмотр параметров текущего бюджета означает, что пострадают инфраструктурные проекты, субсидии бизнесу и отраслевые льготы.

Власти признают, что денег на войну не хватает. И если не сократить расходы в других сферах, то дефицит бюджета будет еще больше. С начала года он уже приблизился к 6 трлн рублей.

"Муки" экономического блока правительства, урезание бюджета ради войны, а также сферы, которые от этого пострадают, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с экономистом Владиславом Жуковским.