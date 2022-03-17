"Надпись "ДЕТИ" не могла не быть видна российским летчикам"

Война, день 22. В осажденном Мариуполе авиабомбой разрушено здание драмтеатра в центре города, где больше недели укрывались местные жители. Информация о сотнях жертв, к счастью, не подтверждается. Но гуманитарная катастрофа в городе продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи с Конгрессу США. Он вновь просил закрыть небо над Украиной. Конгрессмены встретили Зеленского овацией.

На введение бесполетной зоны над Украиной НАТО пока не идет, опасаясь войны с Россией. Но президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

А Владимира Путина Джо Байден назвал военным преступником.

Рэпер Оксимирон - один из тех российских артистов, кто открыто осудил агрессию против Украины. Его антивоенный концерт в Стамбуле позволил собрать 30 тысяч долларов, которые пойдут на помощь украинцам.

Фарида Курбангалеева, бывшая сотрудница ВГТРК, уволившаяся оттуда после российской аннексии Крыма, рассказала в интервью Мелани Бачиной о настроениях, царящих сейчас среди сотрудников федеральных российских телеканалов.

А гражданин России 69-летний Сергей Лойко, много лет проработавший корреспондентом газеты Los Angeles Times, взял автомат и вступил в отряд территориальной обороны Киева.

А Владимир Путин, тем временем, рассказывает, как построить "новую Россию" без "пятой колонны" и "национал-предателей". Это очень похоже на сигнал к началу по-настоящему массовых политических репрессий в России.

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