Нагорно-Карабахская республика перестанет существовать с 2024 года

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

Согласно указу, к этой дате будет распущены "все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении – и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекратит своё существование".

Населению Нагорного Карабаха советуют "ознакомиться с азербайджанскими условиями реинтеграции, чтобы решить, оставаться ли в регионе", говорится в указе. По данным армянского правительства, к утру 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха вынужденно уехали более 65 тысяч человек – это почти половина населения непризнанной республики.

В указе также отмечается, что решение о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики принято "в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха".

Сказано также, что обеспечивается "свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору". Такая договорённость была достигнута при посредничестве российских миротворцев с азербайджанскими представителями, говорится в указе.