Нагорно-Карабахская республика перестанет существовать с 2024 года

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года.
Согласно указу, к этой дате будет распущены "все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении – и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекратит своё существование".
Населению Нагорного Карабаха советуют "ознакомиться с азербайджанскими условиями реинтеграции, чтобы решить, оставаться ли в регионе", говорится в указе. По данным армянского правительства, к утру 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха вынужденно уехали более 65 тысяч человек – это почти половина населения непризнанной республики.
В указе также отмечается, что решение о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики принято "в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха".
Сказано также, что обеспечивается "свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору". Такая договорённость была достигнута при посредничестве российских миротворцев с азербайджанскими представителями, говорится в указе.
- На прошлой неделе в результате военной операции Азербайджана армянские власти самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики, существовавшей более 30 лет, фактически капитулировали перед Баку.
- Президент Армении Никол Пашинян заявил о готовности принять беженцев из Нагорного Карабаха.
- В Армении больше недели продолжаются протесты, вызванные согласием армянских властей на перемирие на азербайджанских условиях.
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