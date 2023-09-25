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За неделю протестов в Ереване задержали 142 человека

Участники протеста в Ереване с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской республики

В Ереване на акциях протеста, начавшихся неделю назад, задержали 142 человека. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на армянскую полицию.

Протесты начались в ответ на перемирие в Нагорном Карабахе (армянское название - Арцах) на условиях Азербайджана, с которыми согласилось правительство Армении. По ним непризнанная Нагорно-Карабахская республика лишается автономии и переходит под полный азербайджанский контроль.

Участники протестов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и гуманитарной помощи для Нагорного Карабаха. Протестующие блокируют улицы, создан Национальный комитет по отстранению премьер-министра от власти, парламентская оппозиция обещает инициировать процесс импичмента Пашиняна.

Сообщается, что среди задержанных на протестах – депутат парламента Армении Тадевос Аветсян. Задержанный ранее, и тогда же избитый полицией, сын бывшего президента Армении Левон Кочарян арестован на месяц. Его обвинили в избиении четырёх полицейских.

На утро понедельника, 25 сентября, оппозиция назначила всеобщую акцию неповиновения. Её планируют продолжать три дня.

  • На прошлой неделе в результате военной операции Азербайджана армянские власти самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики, существовавшей более 30 лет, фактически капитулировали перед Баку.
  • Сейчас ведутся переговоры об условиях реинтеграции армянской общины Нагорного Карабаха в Азербайджан. Ожидается, что вся территория региона перейдёт под контроль азербайджанских властей.
  • Пашинян заявил о готовности принять беженцев из Нагорного Карабаха. По состоянию на утро понедельника, 25 сентября, в Армению из Нагорного Карабаха въехали почти три тысячи человек.

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В Нагорном Карабахе прекращён огонь

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