За неделю протестов в Ереване задержали 142 человека

В Ереване на акциях протеста, начавшихся неделю назад, задержали 142 человека. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на армянскую полицию.

Протесты начались в ответ на перемирие в Нагорном Карабахе (армянское название - Арцах) на условиях Азербайджана, с которыми согласилось правительство Армении. По ним непризнанная Нагорно-Карабахская республика лишается автономии и переходит под полный азербайджанский контроль.

Участники протестов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и гуманитарной помощи для Нагорного Карабаха. Протестующие блокируют улицы, создан Национальный комитет по отстранению премьер-министра от власти, парламентская оппозиция обещает инициировать процесс импичмента Пашиняна.

Сообщается, что среди задержанных на протестах – депутат парламента Армении Тадевос Аветсян. Задержанный ранее, и тогда же избитый полицией, сын бывшего президента Армении Левон Кочарян арестован на месяц. Его обвинили в избиении четырёх полицейских.

На утро понедельника, 25 сентября, оппозиция назначила всеобщую акцию неповиновения. Её планируют продолжать три дня.