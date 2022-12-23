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Время Свободы

Наговорил на статью "о дискредитации". Путин назвал войну войной

Информационный дайджест "Время Свободы", 23 декабря

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Время Свободы - Темы дня 23.12.2022
by Радио Свобода

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Владимир Путин впервые публично назвал войну России против Украины войной;

Как американские избиратели восприняли речь Владимира Зеленского в Конгрессе США?

Связано ли заметное ослабление курса рубля с заявлениями об увеличении численности личного состава российской армии?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян открыто обвинил Москву в невыполнении обязательств по Нагорному Карабаху;

Линн Трейси назначена новым послом США в Москве;

Десять лет "Закону подлецов".

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