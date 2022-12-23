Наговорил на статью "о дискредитации". Путин назвал войну войной

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян открыто обвинил Москву в невыполнении обязательств по Нагорному Карабаху;
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