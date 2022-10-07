Награда для врагов тирании. Соцсети о нобелевской премии мира

Громкое завершение нобелевской недели: премия мира присуждена совместно российскому обществу "Мемориал", украинскому "Центру гражданских свобод" и белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому.

Павел Чиков:

Беляцкий с июля 2021 года в следственном изоляторе в Минске. Ведущая правозащитная организация Беларуси «Вясна» разгромлена, всё руководство и многие сотрудники арестованы. С марта 2021 года расследуется уголовное дело по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Награду получило гражданское общество, противостоящее В. В. Путину

Мемориал признан иностранным агентом, подвергнут многомиллионным штрафам, обыскан и ликвидирован, власти присваивают себе имущество, в том числе здания в центре Москвы. Счета заблокированы, команда вынуждена покинуть страну.

Украинский Центр во главе с Александрой Матвийчук (Саша, ура тебе и твоей команде!) с начала войны разгребает тысячи обращений и жалоб на военные преступления, ищут пропавших в районе боевых действий.

Защита прав человека чуть ли не единственное узкое пространство, которое нас еще объединяет. Поздравляю, друзья! Всем свободы и мира!

Станислав Белковский:

Философия Нобелевской премии мира-2022.

1. Награду получило гражданское общество, противостоящее В. В. Путину.

2. Политики не должны претендовать на такую премию, потому что не смогли и не посмели предотвратить большую войну в Европе.

Логично.

Михаил Фишман:

Сегодня "Мемориал" получает Нобелевскую премию мира, а Путин терпит свое историческое фиаско - как раз от тех, кого представляют лауреаты этого года: украинский «Центр гражданских свобод», правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий и "Мемориал". То есть от людей. Тирания и насилие могут добиваться успехов, но обречены все равно. Поздравления лауреатам!

Антон Чернин:

О, "Мемориал" подтвердил-таки статус иноагента.

Игорь Яковлев:

«Мемориал» — гордость России!

Антон Долин:

Мемориал - это совесть нации, которую растоптал монстр

Нобелевская премия мира - «Мемориалу»! Именно сегодня, в день юбилея Путина (будь он проклят). И именно в связке и сцепке с правозащитниками Беларуси и Украины - поскольку это общая борьба.

Счастье.

Горжусь знакомством и дружбой с людьми «Мемориала».

Андрей Лошак:

Мемориал - это совесть нации, которую растоптал монстр, захвативший власть в России. Мемориалу - ура! Монстру-юбиляру, запретившему совесть, - вечные проклятия

Александр Минкин:

Нобелевская премия мира — русскому "Мемориалу".

Это правильно.

Была бы премия войны — её получил бы Путин.

Мемориал хранит память о жертвах репрессий.

Для нынешней власти это нестерпимо.

На воре шапка горит.

Иван Курилла:

После нобелевки Муратову в прошлом году премия "Мемориалу" показывает, насколько серьезно мир (в лице нобелевского комитета) относится к происходящему в России. Внутри России, с российским обществом.

Николай Подосокорский:

Это премия хранителям совести российского народа

Это премия всем честным исследователям сталинского террора и преступлений советского/российского государства против собственных граждан. Это премия историку Юрию Дмитриеву и другим политзаключенным. Это премия хранителям исторической памяти и совести российского народа.​



Зоя Светова:

В годовщину убийства Анны Политковской и в день, когда у Международного Мемориала Роскомимущество собирается отнять собственное здание, Российский "Мемориал" получил Нобелевскую премию мира.

Бог - не фраер.

Эта новость дает надежду, что все еще будет..

И как радовался бы и радуется Арсений Рогинский.

Слава всем "мемориальцам"

Тихон Дзядко:

К сожалению, совсем почти не знаю украинский "Центр гражданских свобод", но Алеся Беляцкого из "Вясны" и особенно "Мемориал" - знаю хорошо. Очень радуюсь за всех и печалюсь, что эту премию не смогут получить Арсений Борисович Рогинский и Наталья Эстемирова. И как здорово, что премию дали сразу трем организациям из этих трех стран.

Леонид Соколов:

Уже вторая Нобелевская премия мира присуждается гражданам России. В прошлом году - Дмитрию Муратову. Небывалый, исключительный случай в истории Премии Мира. Присуждение премии оппозиционным политикам России - важный сигнал мирового сообщества, требующего решительных перемен в нашей стране. Совпадение этого присуждения и ДР одного отечественного политика тоже символично. Ещё одна пощёчина.

Сергей Пархоменко:

Тот самый “Мемориал”, который в прошлом году был ликвидирован, запрещен и разграблен российской диктатурой по ложным, сфальсифицированным, оскорбительным поводам. Тот самый “Мемориал”, сотрудники которого - они продолжают свою беспрецедентную, действительно героическую работу и борьбу, уже в личном качестве, - подвергаются судебным преследованиям по все новым и новым выдуманным обвинениям.

Теперь мир признал этот труд, это служение, продолжающееся уже почти сорок лет и неостановимое, - подвигом во имя всего человечества.

Я много раз говорил - уже много лет повторял это опять и опять - что однажды это признание должно было прийти. И вот это случилось, в трагические для России дни, когда она расплачивается за свое невежество и за пренебрежение к истинам, которые “Мемориал” отстаивал все эти десятилетия.

Ксения Лученко:

Хочется написать о том, что второй год Нобелевские премии дают самым значимым институциям, главному наследию неслучившейся свободной демократической России - независимой журналистике и уникальной правозащите, основанной на сохранении памяти и связывающей живое прошлое с деятельным настоящим. Это всё, что останется после нас. Хорошо, что это видимо для мира, зафиксировано в большой истории.

Анна Ясельман:

традиция запрещать нобелевских лауреатов в России не нова

До этого момента я думала, что лучшим решением будет просто никому. Но. Но, но, но Нобелевский комитет оказался гораздо более чутким, чем я могла себе представить. Это красиво.

А традиция запрещать нобелевских лауреатов в России не нова. К счастью, мы все знаем, чем подобное заканчивается.

Лев Шлосберг:

Нобелевский комитет показал, что голос истории не заглушить криками временщиков.

Нобелевскую премию мира за 2022 год получили российский «Мемориал» (сначала помеченный властями России клеймом «иностранного агента», а затем юридически убитый решением Верховного суда РФ в 2021 году), находящийся в лукашенковских застенках глава белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий и Центр гражданских свобод (Украина).

О решении Нобелевского комитета объявлено сегодня, 7 октября. Эти решения войдут в мировую историю, так же, как и убийство журналиста «Новой газеты» Анны Политковской в 2006 году, странно совпавшее с днём рождения Владимира Путина.

Всему своё время, Суду Истории придёт время, но есть решения, которые предвосхищают вердикт Суда. Эти решения – не только о прошлом и настоящем, эти решения – о будущем.

Иван Преображенский:

Нобелевский комитет второй год подряд конкретно российское гражданское общество награждает "посмертно"

Муратов и "независимая журналистика", теперь "Мемориал" и правозащита", осталось "демократию" посмертно в чьем-то лице наградить (мы даже можем догадаться в чьем, но хотелось бы не посмертно).

Александр Подрабинек:

Очень рад за Алеся Беляцкого, которого сегодня наградили Нобелевской премией мира. Жаль, что не могу поздравить его лично, он сидит в белорусской тюрьме. Знаю его много лет и могу с уверенностью сказать, что он безусловно и без всяких оговорок достоин этой награды. Будем надеяться, что она поможет ему выжить и выбраться на свободу.

Виталий Цыганков:

Белорусская повестка хотя бы на некоторое время снова становится самой актуальной

Нобель Беляцкому это невероятно важное для белорусского будущего решение. Миллионы людей во всём мире сейчас читают новости и узнают, что лауреат Нобелевской премии находится в тюрьме. Почему? За что? Что это за режим правит в этой стране? Белорусская повестка хотя бы на некоторое время снова становится самой актуальной. И посылается отчётливый месседж, что даже во время войны вопросы прав человека должны оставаться для мира не менее важными, чем вопросы войны и мира (пер. с белорусского - РС).

Дмитрий Навоша:

Лауреат Нобелевки-22 Алесь Беляцкий вне Беларуси известен не особенно. Но сложно в Беларуси найти фигуру более достойную: его «Весна» – стандарт белорусской правозащиты уже пару десятилетий, с 2011-го Лукашенко душит Беляцкого уголовками и конфискацией имущества, сейчас он тоже в тюрьме. Но придёт время, и судить лукашистов будут с опорой на долго и кропотливо собиравшиеся свидетельства «Весны».

Лев Львовский:

Все говорят и я повторю: вручение Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому - это сразу несколько хороших новостей для Беларуси.

1) У нас появилась ещё одна международная фигура, автоматически имеющая значимый вес

2) Беларусская повестка не ушла с международного поля

3) Как бы цинично это не звучало, но тот факт, что Алесь находится в заключении, тоже важен. Теперь режим Лукашенко держит в тюрьме не просто 2000 тысячи политзаключенных, а 1999 политзаключенных и одного нобелевского лауреата.

Вполне ожидаемые запутинские комментарии.

Сергей Марков:

это премия в поддержку геноцида русского народа

Нобелевская премия мира присуждена российскому Мемориалу - против Путина. Белецкому - против Лукашенко. И украинскому Центру гражданских свобод, который полностью поддерживает массовый политический террор киевского режима. Эта премия Нобелевского комитета это премия в поддержку геноцида русского народа и уничтожения русской цивилизации.

Дмитрий Аграновский:

Очередное позорище и мерзость. Так называемую «Нобелевскую премию мира», которая давно превратилась в печать русофобии, присудили иноагенту «Мемориалу» - организации, специализирующийся на фальсификации истории СССР.

Наталия Осипова:

В следующем году дадут Пулицера за освещение Бучи, так что забудем уже про эти премии как про что-то приличное

Дмитрий Ольшанский:

Смешно, что Нобелевскую премию дали триединому русскому народу.

То есть формально ее получили либеральные правозащитники, "враги тиранов", но сама постановка России, Белоруссии и Украины на одно премиальное место, взявшись за руки, с нобелем на троих, - кто ж такое придумал? Тайные путинцы?

Все они про нас правильно понимают.

Просто притворяются, что верят в "разные страны".

Впрочем, совместное награждение представителей трёх стран действительно оказалось проблематичным. Звучат и нарекания, и встречные попытки объяснить такое решение.



Они дали Обаме Нобелевскую премию мира за то, что он вывел войска из Ирака. В следующем году наверное дадут Путину, если он выведет войска из Украины. Абсолютное моральное банкротство.

У Нобелевского комитета очень любопытное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать антивоенное сопротивление. Нобель в этом году просто "супер".

Александр Коляндр:

1.Очень рад за Мемориал

2. В Украине совместная премия с русскими многими будет восприниматься как оскорбление, думаю

Екатерина Барабаш:

Не мытьем, так катанием засунуть Украину, Беларусь и Россию в одну кастрюлю

Я рада за Мемориал, но я понимаю украинцев, которые сочли этот замысел нобелевцев - объединить в нынешних условиях три воюющих страны в одной премии - унизительным. Мне это решение тоже кажется чрезвычайно глупым и провокационным.

Николай Клименюк:

Это высокое нобелевское искусство - дать премию так, что лауреаты в высшей степени достойные, а ощущения от премии самые неприятные. Не мытьем, так катанием засунуть Украину, Беларусь и Россию в одну кастрюлю. Чтобы что? Правозащитников из демократической страны наградить вместе с правозащитниками из диктатур - это что должно сигнализировать?

Остап Кармоди:

Объединить в одной премии белорусов, русских и украинцев — верх нечувствительности и глупости. Украинской организации премию дали явно для того, чтобы в списке был и кто-то из Украины. "Три братских народа, разделённые Путиным". Буэээ. Украинцы уже предлагают своим лауреатам отказаться от премии.

На самом деле в списке именно этого года, при всём уважении к Беляцкому и Мемориалу должны были бы быть ТОЛЬКО украинцы. Понятно, что ожидать присуждения премии мира Зеленскому, как ожидали некоторые, было глупо. Но её могли бы дать, например, украинским добровольцам, помогающим беженцам. И всё. Беляцкий и Мемориал могли бы подождать до следующего года.

Борис Овчинников:

Разделив премию между представителями Беларуси, Украины и России, Нобелевский комитет признал историческую связь трех стран, признал, что у них общий враг.

Павел Пряников:

премию получило коллективное восточное славянство – главная зона катастрофы

Как и писал вчера, премию получило коллективное восточное славянство – главная зона катастрофы в современном мире.

Ощущение, что восточное славянство в лице его трёх наций решило совершить коллективный суицид.

И второй год подряд премию мира получает представитель России, очень редкий случай в истории. Показывают, что в этом восточно-славянском коллективном суициде наша страна главное действующее лицо.

Николай Кононов:

Очень умный шаг Нобелевского комитета: дать премию правозащитникам из Украины, Беларуси и России — а) вместе; б) в момент, когда антивоенному \ антиавторитарному движению в последних двух странах страшно нужна поддержка и видимость.

Александр Кынев:

Решение, на мой взгляд, умное, сбалансированное, великолепное.

Аббас Галлямов:

Нобелевский комитет тему славянского братства обыграл гораздо лучше, чем Путин со всеми его многолетними «интеграционным процессами».

Николай Эппле:

Сегодняшнее решение Нобелевского комитета важно (помимо прочего) в двух отношениях.

Во-первых, очень мудро в ситуации войны и обострившегося искушения разрыва всех возможных связей между Украиной и Россией с Беларусью, напомнить, что правозащитники и гражданское общество этих стран в действительности делают общее дело, мир все равно придется выстраивать рано или поздно, и представление об этом общем деле и сохраненое возможных связей - залог успешности этого процесса.

Во-вторых, было ли такое когда-нибудь, чтобы второй год подряд Нобелевскую премию мира давали гражданам одной страны (в прошлом году дали Дмитрию Муратову и "Новой")! Это признание того, как важны для всего мира происходящие в России процессы и противостояние российскому авторитаризму изнутри страны.

Александр Баунов:

От разделения народов не бывает мира

Очень хорошее решение Нобелевского комитета, которое дало премию мира одновременно белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому, российскому обществу "Мемориал" и украинскому Центру гражданских свобод. Это очень точное решение, которое противостоит попыткам делить народы на хорошие и плохие в целом, идет наперекор антигуманным, но к сожалению, довольно популярным разговорам о том, что в плохих народах не бывает хороших, достойных и важных для мира людей, не говоря уже об общественных деятелях и организациях, и что все без исключения деятели, организации и просто жители диктатуры — её соратники и подельники. "Бывает", — сообщает нам нобелевский комитет мира, награждая одновременно организации и людей из страны жертвы, страны агрессора и страны-соучастника. «Не соратники» — разъясняет он, отдавая две трети премии жителям двух разных диктаторских режимов.

Комитету премии мира в немирное время важно подчеркнуть, что разделительная линия агрессор-жертва, добро и зло, достоинство и ничтожество на равна государственной границе, и даже не равна линии фронта, она проходит не между массами, а между людьми. Исключительно редкая вторая подряд премия деятелям из России в момент, когда Россия выглядит и действует так плохо, как уже долго, а, может быть, и вовсе когда не выглядела и не действовала, подчеркивает это послание, адресованное в том числе тем соседям по Европе, которые этот базовый принцип пытаются подменить простеньким разделением народов. "От разделения народов не бывает мира", – напоминает нобелевский комитет.