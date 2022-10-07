Награда для врагов тирании. Соцсети о нобелевской премии мира

Громкое завершение нобелевской недели: премия мира присуждена совместно российскому обществу "Мемориал", украинскому "Центру гражданских свобод" и белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому.
Беляцкий с июля 2021 года в следственном изоляторе в Минске. Ведущая правозащитная организация Беларуси «Вясна» разгромлена, всё руководство и многие сотрудники арестованы. С марта 2021 года расследуется уголовное дело по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Награду получило гражданское общество, противостоящее В. В. Путину
Мемориал признан иностранным агентом, подвергнут многомиллионным штрафам, обыскан и ликвидирован, власти присваивают себе имущество, в том числе здания в центре Москвы. Счета заблокированы, команда вынуждена покинуть страну.
Украинский Центр во главе с Александрой Матвийчук (Саша, ура тебе и твоей команде!) с начала войны разгребает тысячи обращений и жалоб на военные преступления, ищут пропавших в районе боевых действий.
Защита прав человека чуть ли не единственное узкое пространство, которое нас еще объединяет. Поздравляю, друзья! Всем свободы и мира!
Философия Нобелевской премии мира-2022.
1. Награду получило гражданское общество, противостоящее В. В. Путину.
2. Политики не должны претендовать на такую премию, потому что не смогли и не посмели предотвратить большую войну в Европе.
Логично.
Сегодня "Мемориал" получает Нобелевскую премию мира, а Путин терпит свое историческое фиаско - как раз от тех, кого представляют лауреаты этого года: украинский «Центр гражданских свобод», правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий и "Мемориал". То есть от людей. Тирания и насилие могут добиваться успехов, но обречены все равно. Поздравления лауреатам!
О, "Мемориал" подтвердил-таки статус иноагента.
«Мемориал» — гордость России!
Мемориал - это совесть нации, которую растоптал монстр
Нобелевская премия мира - «Мемориалу»! Именно сегодня, в день юбилея Путина (будь он проклят). И именно в связке и сцепке с правозащитниками Беларуси и Украины - поскольку это общая борьба.
Счастье.
Горжусь знакомством и дружбой с людьми «Мемориала».
Мемориал - это совесть нации, которую растоптал монстр, захвативший власть в России. Мемориалу - ура! Монстру-юбиляру, запретившему совесть, - вечные проклятия
Нобелевская премия мира — русскому "Мемориалу".
Это правильно.
Была бы премия войны — её получил бы Путин.
Мемориал хранит память о жертвах репрессий.
Для нынешней власти это нестерпимо.
На воре шапка горит.
После нобелевки Муратову в прошлом году премия "Мемориалу" показывает, насколько серьезно мир (в лице нобелевского комитета) относится к происходящему в России. Внутри России, с российским обществом.
Это премия хранителям совести российского народа
Это премия всем честным исследователям сталинского террора и преступлений советского/российского государства против собственных граждан. Это премия историку Юрию Дмитриеву и другим политзаключенным. Это премия хранителям исторической памяти и совести российского народа.
Зоя Светова:
В годовщину убийства Анны Политковской и в день, когда у Международного Мемориала Роскомимущество собирается отнять собственное здание, Российский "Мемориал" получил Нобелевскую премию мира.
Бог - не фраер.
Эта новость дает надежду, что все еще будет..
И как радовался бы и радуется Арсений Рогинский.
Слава всем "мемориальцам"
К сожалению, совсем почти не знаю украинский "Центр гражданских свобод", но Алеся Беляцкого из "Вясны" и особенно "Мемориал" - знаю хорошо. Очень радуюсь за всех и печалюсь, что эту премию не смогут получить Арсений Борисович Рогинский и Наталья Эстемирова. И как здорово, что премию дали сразу трем организациям из этих трех стран.
Уже вторая Нобелевская премия мира присуждается гражданам России. В прошлом году - Дмитрию Муратову. Небывалый, исключительный случай в истории Премии Мира. Присуждение премии оппозиционным политикам России - важный сигнал мирового сообщества, требующего решительных перемен в нашей стране. Совпадение этого присуждения и ДР одного отечественного политика тоже символично. Ещё одна пощёчина.
Тот самый “Мемориал”, который в прошлом году был ликвидирован, запрещен и разграблен российской диктатурой по ложным, сфальсифицированным, оскорбительным поводам. Тот самый “Мемориал”, сотрудники которого - они продолжают свою беспрецедентную, действительно героическую работу и борьбу, уже в личном качестве, - подвергаются судебным преследованиям по все новым и новым выдуманным обвинениям.
Теперь мир признал этот труд, это служение, продолжающееся уже почти сорок лет и неостановимое, - подвигом во имя всего человечества.
Я много раз говорил - уже много лет повторял это опять и опять - что однажды это признание должно было прийти. И вот это случилось, в трагические для России дни, когда она расплачивается за свое невежество и за пренебрежение к истинам, которые “Мемориал” отстаивал все эти десятилетия.
Хочется написать о том, что второй год Нобелевские премии дают самым значимым институциям, главному наследию неслучившейся свободной демократической России - независимой журналистике и уникальной правозащите, основанной на сохранении памяти и связывающей живое прошлое с деятельным настоящим. Это всё, что останется после нас. Хорошо, что это видимо для мира, зафиксировано в большой истории.
традиция запрещать нобелевских лауреатов в России не нова
До этого момента я думала, что лучшим решением будет просто никому. Но. Но, но, но Нобелевский комитет оказался гораздо более чутким, чем я могла себе представить. Это красиво.
А традиция запрещать нобелевских лауреатов в России не нова. К счастью, мы все знаем, чем подобное заканчивается.
Нобелевский комитет показал, что голос истории не заглушить криками временщиков.
Нобелевскую премию мира за 2022 год получили российский «Мемориал» (сначала помеченный властями России клеймом «иностранного агента», а затем юридически убитый решением Верховного суда РФ в 2021 году), находящийся в лукашенковских застенках глава белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий и Центр гражданских свобод (Украина).
О решении Нобелевского комитета объявлено сегодня, 7 октября. Эти решения войдут в мировую историю, так же, как и убийство журналиста «Новой газеты» Анны Политковской в 2006 году, странно совпавшее с днём рождения Владимира Путина.
Всему своё время, Суду Истории придёт время, но есть решения, которые предвосхищают вердикт Суда. Эти решения – не только о прошлом и настоящем, эти решения – о будущем.
Нобелевский комитет второй год подряд конкретно российское гражданское общество награждает "посмертно"
Муратов и "независимая журналистика", теперь "Мемориал" и правозащита", осталось "демократию" посмертно в чьем-то лице наградить (мы даже можем догадаться в чьем, но хотелось бы не посмертно).
Очень рад за Алеся Беляцкого, которого сегодня наградили Нобелевской премией мира. Жаль, что не могу поздравить его лично, он сидит в белорусской тюрьме. Знаю его много лет и могу с уверенностью сказать, что он безусловно и без всяких оговорок достоин этой награды. Будем надеяться, что она поможет ему выжить и выбраться на свободу.
Белорусская повестка хотя бы на некоторое время снова становится самой актуальной
Нобель Беляцкому это невероятно важное для белорусского будущего решение. Миллионы людей во всём мире сейчас читают новости и узнают, что лауреат Нобелевской премии находится в тюрьме. Почему? За что? Что это за режим правит в этой стране? Белорусская повестка хотя бы на некоторое время снова становится самой актуальной. И посылается отчётливый месседж, что даже во время войны вопросы прав человека должны оставаться для мира не менее важными, чем вопросы войны и мира (пер. с белорусского - РС).
Лауреат Нобелевки-22 Алесь Беляцкий вне Беларуси известен не особенно. Но сложно в Беларуси найти фигуру более достойную: его «Весна» – стандарт белорусской правозащиты уже пару десятилетий, с 2011-го Лукашенко душит Беляцкого уголовками и конфискацией имущества, сейчас он тоже в тюрьме. Но придёт время, и судить лукашистов будут с опорой на долго и кропотливо собиравшиеся свидетельства «Весны».
Все говорят и я повторю: вручение Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому - это сразу несколько хороших новостей для Беларуси.
1) У нас появилась ещё одна международная фигура, автоматически имеющая значимый вес
2) Беларусская повестка не ушла с международного поля
3) Как бы цинично это не звучало, но тот факт, что Алесь находится в заключении, тоже важен. Теперь режим Лукашенко держит в тюрьме не просто 2000 тысячи политзаключенных, а 1999 политзаключенных и одного нобелевского лауреата.
Вполне ожидаемые запутинские комментарии.
это премия в поддержку геноцида русского народа
Нобелевская премия мира присуждена российскому Мемориалу - против Путина. Белецкому - против Лукашенко. И украинскому Центру гражданских свобод, который полностью поддерживает массовый политический террор киевского режима. Эта премия Нобелевского комитета это премия в поддержку геноцида русского народа и уничтожения русской цивилизации.
Очередное позорище и мерзость. Так называемую «Нобелевскую премию мира», которая давно превратилась в печать русофобии, присудили иноагенту «Мемориалу» - организации, специализирующийся на фальсификации истории СССР.
В следующем году дадут Пулицера за освещение Бучи, так что забудем уже про эти премии как про что-то приличное
Смешно, что Нобелевскую премию дали триединому русскому народу.
То есть формально ее получили либеральные правозащитники, "враги тиранов", но сама постановка России, Белоруссии и Украины на одно премиальное место, взявшись за руки, с нобелем на троих, - кто ж такое придумал? Тайные путинцы?
Все они про нас правильно понимают.
Просто притворяются, что верят в "разные страны".
Впрочем, совместное награждение представителей трёх стран действительно оказалось проблематичным. Звучат и нарекания, и встречные попытки объяснить такое решение.
Они дали Обаме Нобелевскую премию мира за то, что он вывел войска из Ирака. В следующем году наверное дадут Путину, если он выведет войска из Украины. Абсолютное моральное банкротство.
У Нобелевского комитета очень любопытное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать антивоенное сопротивление. Нобель в этом году просто "супер".
1.Очень рад за Мемориал
2. В Украине совместная премия с русскими многими будет восприниматься как оскорбление, думаю
Не мытьем, так катанием засунуть Украину, Беларусь и Россию в одну кастрюлю
Я рада за Мемориал, но я понимаю украинцев, которые сочли этот замысел нобелевцев - объединить в нынешних условиях три воюющих страны в одной премии - унизительным. Мне это решение тоже кажется чрезвычайно глупым и провокационным.
Это высокое нобелевское искусство - дать премию так, что лауреаты в высшей степени достойные, а ощущения от премии самые неприятные. Не мытьем, так катанием засунуть Украину, Беларусь и Россию в одну кастрюлю. Чтобы что? Правозащитников из демократической страны наградить вместе с правозащитниками из диктатур - это что должно сигнализировать?
Объединить в одной премии белорусов, русских и украинцев — верх нечувствительности и глупости. Украинской организации премию дали явно для того, чтобы в списке был и кто-то из Украины. "Три братских народа, разделённые Путиным". Буэээ. Украинцы уже предлагают своим лауреатам отказаться от премии.
На самом деле в списке именно этого года, при всём уважении к Беляцкому и Мемориалу должны были бы быть ТОЛЬКО украинцы. Понятно, что ожидать присуждения премии мира Зеленскому, как ожидали некоторые, было глупо. Но её могли бы дать, например, украинским добровольцам, помогающим беженцам. И всё. Беляцкий и Мемориал могли бы подождать до следующего года.
Разделив премию между представителями Беларуси, Украины и России, Нобелевский комитет признал историческую связь трех стран, признал, что у них общий враг.
премию получило коллективное восточное славянство – главная зона катастрофы
Как и писал вчера, премию получило коллективное восточное славянство – главная зона катастрофы в современном мире.
Ощущение, что восточное славянство в лице его трёх наций решило совершить коллективный суицид.
И второй год подряд премию мира получает представитель России, очень редкий случай в истории. Показывают, что в этом восточно-славянском коллективном суициде наша страна главное действующее лицо.
Очень умный шаг Нобелевского комитета: дать премию правозащитникам из Украины, Беларуси и России — а) вместе; б) в момент, когда антивоенному \ антиавторитарному движению в последних двух странах страшно нужна поддержка и видимость.
Решение, на мой взгляд, умное, сбалансированное, великолепное.
Нобелевский комитет тему славянского братства обыграл гораздо лучше, чем Путин со всеми его многолетними «интеграционным процессами».
Сегодняшнее решение Нобелевского комитета важно (помимо прочего) в двух отношениях.
Во-первых, очень мудро в ситуации войны и обострившегося искушения разрыва всех возможных связей между Украиной и Россией с Беларусью, напомнить, что правозащитники и гражданское общество этих стран в действительности делают общее дело, мир все равно придется выстраивать рано или поздно, и представление об этом общем деле и сохраненое возможных связей - залог успешности этого процесса.
Во-вторых, было ли такое когда-нибудь, чтобы второй год подряд Нобелевскую премию мира давали гражданам одной страны (в прошлом году дали Дмитрию Муратову и "Новой")! Это признание того, как важны для всего мира происходящие в России процессы и противостояние российскому авторитаризму изнутри страны.
От разделения народов не бывает мира
Очень хорошее решение Нобелевского комитета, которое дало премию мира одновременно белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому, российскому обществу "Мемориал" и украинскому Центру гражданских свобод. Это очень точное решение, которое противостоит попыткам делить народы на хорошие и плохие в целом, идет наперекор антигуманным, но к сожалению, довольно популярным разговорам о том, что в плохих народах не бывает хороших, достойных и важных для мира людей, не говоря уже об общественных деятелях и организациях, и что все без исключения деятели, организации и просто жители диктатуры — её соратники и подельники. "Бывает", — сообщает нам нобелевский комитет мира, награждая одновременно организации и людей из страны жертвы, страны агрессора и страны-соучастника. «Не соратники» — разъясняет он, отдавая две трети премии жителям двух разных диктаторских режимов.
Комитету премии мира в немирное время важно подчеркнуть, что разделительная линия агрессор-жертва, добро и зло, достоинство и ничтожество на равна государственной границе, и даже не равна линии фронта, она проходит не между массами, а между людьми. Исключительно редкая вторая подряд премия деятелям из России в момент, когда Россия выглядит и действует так плохо, как уже долго, а, может быть, и вовсе когда не выглядела и не действовала, подчеркивает это послание, адресованное в том числе тем соседям по Европе, которые этот базовый принцип пытаются подменить простеньким разделением народов. "От разделения народов не бывает мира", – напоминает нобелевский комитет.
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