Лауреатами Нобелевской премии мира стали российская правозащитная организация "Мемориал", белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод". Об этом было объявлено 7 октября в столице Норвегии Осло.

Правозащитный центр "Мемориал" фиксирует случаи нарушения прав человека в России, проводит образовательные программы и юридические консультации для беженцев и политзаключённых. "Мемориал" был признан российскими властями иностранным агентом и ликвидирован в декабре 2021 года. В июне 2022 года бывшие сторонники и участники ликвидированной организации создали Центр защиты прав человека "Мемориал".

Сегодня же суд начал рассматривать иск Генпрокуратуры России к "Мемориалу". Генпрокуратура требует передать государству помещение "Мемориала" с архивами и коллекциями, связанными с политическими репрессиями в СССР и России. В архивах находится более трёх миллионов документов и личных дел репрессированных.

Алесь Беляцкий в 1996 году основал в Беларуси правозащитный центр "Весна" – позже организация и её представители не раз подвергались репрессиям со стороны властей. Беляцкого за его деятельность номинировали на Нобелевскую премию мира пять раз. В июле 2021 года Беляцкого арестовали по делу о неуплате налогов, а его коллег обвинили в подготовке массовых беспорядков. Все они признаны политзаключёнными. Беляцкий до сих пор находится в СИЗО.

Центр гражданских свобод, основанный в 2007 году в Украине, объединяет тех, кто "хочет менять страну, распространять принципы прав человека, контролировать органы власти и защищать других".

В 2021 году году лауреатами были главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.