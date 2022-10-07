Лауреатами Нобелевской премии мира стали российская правозащитная организация "Мемориал", белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод". Об этом было объявлено 7 октября в столице Норвегии Осло.
Правозащитный центр "Мемориал" фиксирует случаи нарушения прав человека в России, проводит образовательные программы и юридические консультации для беженцев и политзаключённых. "Мемориал" был признан российскими властями иностранным агентом и ликвидирован в декабре 2021 года. В июне 2022 года бывшие сторонники и участники ликвидированной организации создали Центр защиты прав человека "Мемориал".
Сегодня же суд начал рассматривать иск Генпрокуратуры России к "Мемориалу". Генпрокуратура требует передать государству помещение "Мемориала" с архивами и коллекциями, связанными с политическими репрессиями в СССР и России. В архивах находится более трёх миллионов документов и личных дел репрессированных.
Алесь Беляцкий в 1996 году основал в Беларуси правозащитный центр "Весна" – позже организация и её представители не раз подвергались репрессиям со стороны властей. Беляцкого за его деятельность номинировали на Нобелевскую премию мира пять раз. В июле 2021 года Беляцкого арестовали по делу о неуплате налогов, а его коллег обвинили в подготовке массовых беспорядков. Все они признаны политзаключёнными. Беляцкий до сих пор находится в СИЗО.
Центр гражданских свобод, основанный в 2007 году в Украине, объединяет тех, кто "хочет менять страну, распространять принципы прав человека, контролировать органы власти и защищать других".
В 2021 году году лауреатами были главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
- Большую часть финансовой составляющей награды – около 40,2 миллиона рублей по курсу доллара на декабрь 2021 года – Муратов передал в российские благотворительные фонды. Также в июне 2022 года Муратов продал свою медаль Нобелевской премии мира за 103,5 миллиона долларов на аукционе в США. Вырученные от продажи средства Муратов пообещал направить в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на помощь украинским детям и их семьям, бежавшим из Украины после вторжения в неё российских войск.
- Нобелевская премия мира вручается с 1901 года за "выдающийся вклад в дело укрепления мира". За 120 лет её присудили 109 лицам и 25 организациям. Среди лауреатов 18 женщин, в том числе самая молодая награждённая – 17-летняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которая получила премию в 2014 году. Международный комитет Красного Креста был награждён Нобелевской премией мира трижды.
- Нобелевскую премию мира за всю её историю получили трое граждан СССР и России: правозащитник Андрей Сахаров, президент СССР Михаил Горбачёв и редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
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