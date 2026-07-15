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Время Свободы

Наградил орденом и уволил. Зачем Зеленскому отставка кабинета Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 15 июля
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 15 июля
by Радио Свобода

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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 15 июля

01:25 Дональд Трамп угрожает Ирану ударами по энергетическим объектам и мостам по всей стране

04:43 Как на России сказывается новый скачок цен на нефть

07:15 Удары ВСУ по судам в Азовском море

09:13 «Верстка»: Госдума и Администрация президента рассматривают три сценария новой мобилизации

14:31 ЕС не будет предоставлять временную защиту военнообязанным мужчинам из Украины

16:36 В Украине «без видимых причин» отправлено в отставку правительство Юлии Свириденко

23:30 Годовщина убийства Натальи Эстемировой

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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