Наградил орденом и уволил. Зачем Зеленскому отставка кабинета Свириденко

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 15 июля
01:25 Дональд Трамп угрожает Ирану ударами по энергетическим объектам и мостам по всей стране
04:43 Как на России сказывается новый скачок цен на нефть
07:15 Удары ВСУ по судам в Азовском море
09:13 «Верстка»: Госдума и Администрация президента рассматривают три сценария новой мобилизации
14:31 ЕС не будет предоставлять временную защиту военнообязанным мужчинам из Украины
16:36 В Украине «без видимых причин» отправлено в отставку правительство Юлии Свириденко
23:30 Годовщина убийства Натальи Эстемировой
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»