Наградил орденом и уволил. Зачем Зеленскому отставка кабинета Свириденко

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 15 июля

01:25 Дональд Трамп угрожает Ирану ударами по энергетическим объектам и мостам по всей стране

04:43 Как на России сказывается новый скачок цен на нефть

07:15 Удары ВСУ по судам в Азовском море

09:13 «Верстка»: Госдума и Администрация президента рассматривают три сценария новой мобилизации

14:31 ЕС не будет предоставлять временную защиту военнообязанным мужчинам из Украины

16:36 В Украине «без видимых причин» отправлено в отставку правительство Юлии Свириденко

23:30 Годовщина убийства Натальи Эстемировой