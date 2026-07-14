Поднял Кремль на смех. Ильхам Алиев об увольнении Гусмана и "иноагентстве" Маркова

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 14 июля
01:16 Владимир Зеленский объявил о создании «Антибаллистической коалиции», Эммануэль Макрон анонсировал учения стран-соседей Украины
05:48 21 пакет санкций ЕС против России не согласован, Болгария покидает «Коалицию желающих»
08:20 Применение Россией в Донбассе БПЛА «Судный день»
10:12 Дональд Трамп восстановил блокаду портов Ирана
13:20 Суд над Борисом Надеждиным по делу о демонстрации экстремистской символики пройдет 17 июля
15:15 Ильхам Алиев посмеялся над Кремлем по поводу увольнения Михаила Гусмана и «иноагентства» Сергея Маркова
18:55 В России вместе с топливом особенно дорожают водка и говядина
21:31 Дмитрий Савицкий – о своем первом 14 июля в Париже
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»