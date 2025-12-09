Налёт беспилотников на Чебоксары: пострадали девять человек

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил об атаке украинских беспилотников на Чебоксары в ночь на 9 декабря. По его словам, пострадали девять человек, повреждены жилые дома.

Власти ввели временные ограничения движения на ряде магистралей города. Вице-премьер республики Чувашия Владимир Степанов ранее писал, что среди пострадавших один ребёнок.

Минобороны России не упоминало регион в своей утренней сводке о сбитых беспилотниках. Astra по кадрам очевидцев пришла к выводу, что повреждён многоэтажный жилой дом на проспекте Ивана Яковлева. Примерно в 450 метрах от этого дома, по данным издания, расположено предприятие АО "ВНИИР-Прогресс", которое ранее уже подвергалось атакам беспилотников. Украинский телеграм-канал Supernova+ пишет, что целью атаки могла быть ТЭЦ-2.

Один из жителей повреждённого дома рассказал Astra, что в их дом попало два дрона. По его словам, погибли два человека. О двух погибших, в том числе сотруднике полиции, сообщил один из пользователей в местном чате. Эта информация официально не подтверждена.

По данным телеграм-канала "Осторожно, новости", также выбиты окна в соседнем доме, повреждены автомобили.

Это не первая атака на Чебоксары, отмечает "Настоящее Время". В ноябре Николаев заявил об атаке украинских беспилотников по городу, тогда были повреждены два жилых дома. Пострадали два жителя, один из них подросток. Источники тогда также сообщали об ударе по "ВНИИР-Прогресс", которое в частности производит антенны для российской армии. В июне 2025 года ВСУ нанесли удар по АО "ВНИИР-Прогресс", в результате чего на предприятии возник пожар.

Украинские военные последний удар пока не комментировали.