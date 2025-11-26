БПЛА атаковали Чебоксары. Там расположен завод "ВНИИР-Прогресс"

Глава Чувашии Олег Николаев заявил о массированной атаке украинских беспилотников на Чебоксары в ночь на 26 ноября. Он сообщил, что в результате атаки зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток.

Жители Чебоксар сообщали о взрывах в городе, отмечает "Настоящее Время". Издание ASTRA геолоцировало пять видео очевидцев с места атаки и последующих пожаров в Чебоксарах и пришла к выводу, что дроны ударили по территории завода АО "ВНИИР-Прогресс". Генштаб ВСУ ранее указывал, что это предприятие производит адаптивные антенны "Комета", используемых, в частности, в ударных БПЛА типа "Шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции для управляемых авиабомб (КАБ).

Об ударе по "ВНИИР-Прогресс" глава Чувашиии в своем сообщении не упоминал. Минобороны России в утренней сводке о сбитых украинских дронах над страной не упоминало Чувашию.

Предприятие "ВНИИР-Прогресс" не в первый раз подверглось атаке в ходе войны России с Украиной. В ночь на 9 июня 2025 года ВСУ нанесли по нему удар беспилотниками, в результате чего на предприятии возник пожар. Николаев сообщал о "временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников". Также удар по нему был нанесён в июле.

Украинские власти пока не комментировали атаку на предприятие в ночь на 26 ноября.