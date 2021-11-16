Напавшего на школу в Казани Ильназа Галявиева признали вменяемым

Ильназ Галявиев, обвиняемый в нападении в мае этого года на гимназию № 175 в Казани, признан вменяемым и может быть привлечён к уголовной ответственности. Такое решение было принято на основании второй психолого-психиатрической экспертизы, которую провели в Сакнт-Петербурге. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката обвиняемого Владимира Богдана.

Дело Галявиева может быть передано в суд уже в декабре этого года. По словам юриста, результаты экспертизы были "оглашены следствием устно". Богдан сообщил, что после признания вменяемым, Галявиев подписал отказ от нанятых для него адвокатов. Теперь его будет защищать адвокат по назначению. Богдан предполагает, что такое решение Галявиев мог принять "не совсем добровольно". Также по словам юриста защитники до сих пор не получили доступ к основным материалам дела. Богдан собирается обжаловать действия следствия в суде.

В июле этого года сообщалось, что согласно результатам первой психолого-психиатрической экспертизы, которую провели в Москве эксперты Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Галявиев был признан невменяемым в момент совершения преступления.

Утром 11 мая бывший ученик казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев, вооружённый легально приобретённым охотничьим ружьём, зашёл в школьное здание и открыл стрельбу. Погибли девять человек – семь учеников и два преподавателя, более тридцати человек пострадали. Галявиев сдался полиции. На первом допросе он заявил, что некоторое время назад понял, что является Богом, и "начал ненавидеть всех". Галявиеву предъявили обвинение по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение. Суд арестовал его. Во время судебного заседания Галявиев заявил, что "абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий", тяжёлыми заболеваниями не страдает и не возражает против своего заключения.

В Следственном комитете подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в 2020 году Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Кроме того, по данным СМИ, Галявиев стоит на учёте как склонный к суициду.