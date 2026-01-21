Ссылки для упрощенного доступа

Напавшему на преподавателей архангельского техникума дали 13 лет

Северный флотский военный суд приговорил 18-летнего Артемия Корюкова, напавшего с ножом на двух преподавательниц Архангельского техникума строительства и экономики, к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в террористической организации и покушении на убийство двух и более лиц. Первые два года он будет отбывать в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима, сообщает "Настоящее Время".

Нпадение произошло 29 сентября 2025 года. Пострадавших женщин госпитализировали. В Следственном комитете тогда сообщили, что ранее Корюкова отчислили из колледжа. Одной из жертв, как пишет SOTAvision, стала завуч, принявшее это решение. По данным издания, за год до нападения Корюков создал в Minecraft строение, напоминающее техникум, и расстреливал в нем преподавателей и студентов.

Террористической организацией, в членстве в которой обвинили Корюкова, следствие суд посчитали так называемое международное движение "Колумбайн". По словам прокурора, подсудимый являлся приверженцем его идеологии. По версии прокуратуры, студент искал и распространял в соцсетях информацию, пропагандирующую нападения на образовательные учреждения.

Как такового, движения или организации под названием "Колумбайн" не существует; её приверженцами российские власти считают тех, кто обсуждает или планирует нападения на образовательные учреждения (по аналогии с массовым убийством в американской школе "Колумбайн" в 1999 году).

Артемий Корюков признал вину. Его адвокат Александр Бетенев сообщил, что защита будет обжаловать приговор после ознакомления с резолютивной частью.

