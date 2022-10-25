Песню Оксимирона "Последний звонок" признали экстремистской

Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню репера Оксимирона "Последний звонок". Прокуратура нашла в тексте "публичное оправдание насильственных действий и идеологии насилия".

Сам Оксимирон или его представители на заседании не были. В суде было сказано, что повестку отправили надлежащим образом, но ответчик её не получил.

О том, что прокуратура потребовала признать песню "Последний звонок" экстремистской стало известно в конце августа. В композиции рассказывается о массовом убийстве в школе. Существует несколько неофициальных клипов, в которых используются кадры эстонского фильма "Класс" (2007 года) – по мотивам нападения на школу "Колумбайн" в США в 1999 году.

Большинство из клипов были заблокированы Роскомнадзором после того, как в 2018 году на композицию "Последний звонок" пожаловалась активистка Евгения Чудновец. Она заявляла, что песня могла спровоцировать массовое убийство в Керченском политехническом колледже. Тогда в результате стрельбы погибли 21 человек.

В начале октября Минюст внёс Мирона Фёдорова (настоящее имя Оксимирона) в список физических лиц-иноагентов.