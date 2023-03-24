Написавший "смерть Путину" получил три года колонии

В Красноярске суд назначил три года колонии общего режима местному жителю Игорю Орловскому, признав его виновным по статьям о призывах к терроризму и экстремизму из-за комментариев в социальных сетях. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Марию Терехову.
Поводом для возбуждения дела по статье о призывах к экстремизму стал комментарий Орловского со словами "Смерть российским оккупантам! Мир Украине и всему миру!". В то же производство входило дело по статье о призывах к терроризму. ФСБ посчитала "призывом" комментарий "Смерть старому фашисту вовке путину". У Орловского на иждивении остались супруга и 12-летний ребенок.
Также против Орловского возбуждено дело о так называемых фейках про российскую армию и реабилитации нацизма. Преследование начали из-за поста "Вконтакте" об ударах российских войск по драмтеатру в Мариуполе. Кроме того, в апреле Орловский оставил два комментария в этой же социальной сети. В одном он написал, что российские солдаты убивают мирных жителей и разрушают города, а в другом - со ссылкой на украинского омбудсмена - об изнасиловании российскими военными мальчика и девочки в Буче. Дело о реабилитации нацизма возбуждено из-за комментария "Сталин был такой же агрессор, как и Гитлер".
- Статьи о "фейках" и "дискредитации" российской армии появились в российском законодательстве после российского вторжения в Украину. Они позволяют преследовать граждан, которые публично высказывают факты о войне в Украине и дают оценки происходящего, противоречащие официальной позиции российских властей.
- В мае 2022 года Верховная Рада Украины уволила омбудсмена Людмилу Денисову за заявления сексуальных преступлениях российских военных, которые чиновница не могла подтвердить доказательствами.
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