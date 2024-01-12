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Лицом к событию

Нарышкин ищет врага в тылу

Дмитрий Медведев, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Александр Бортников
Дмитрий Медведев, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Александр Бортников

Журналисты о шпионских маниях в канун выборов

Глава внешней разведки РФ объявил пособниками врага всех россиян, кто обучался в США по разного рода образовательным программам. Теперь заокеанские хозяева дистанционно настроят их на срыв российских выборов. Правда ли, что обучение в США способно политически перековать человека? Об этом гости программы "Лицом к событию". Те, кто там учился, и те, кто там не учился, а все равно объявлен врагом. В эфире журналисты Павел Каныгин, Денис Камалягин и Максим Гликин. Ведущая Елена Рыковцева

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