Нарышкин ищет врага в тылу

Глава внешней разведки РФ объявил пособниками врага всех россиян, кто обучался в США по разного рода образовательным программам. Теперь заокеанские хозяева дистанционно настроят их на срыв российских выборов. Правда ли, что обучение в США способно политически перековать человека? Об этом гости программы "Лицом к событию". Те, кто там учился, и те, кто там не учился, а все равно объявлен врагом. В эфире журналисты Павел Каныгин, Денис Камалягин и Максим Гликин. Ведущая Елена Рыковцева