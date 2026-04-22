"Нас ждёт 1917"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что России грозит повторение ситуации 1917 года из-за "провалившейся до дна" экономики: "Мы вам десять раз говорили - провалится экономика неизбежно. Первый квартал весь провалился до дна. Если вы срочно не примете меры финансо-экономические и другие, то по осени нас ждет то, что случилось в 17-м году. Мы не имеем права это повторять". Разведка Швеции сообщает, что реальная инфляция в России достигает уже 15%, это почти втрое выше официальной цифры от Росстата в 5,87% по состоянию на конец марта.

Министр экономического развития Максим Решетников тоже говорит о значительном за последние годы ухудшении экономической ситуации в стране. И острее всего, по словам Решетникова, это ощущает бизнес. Растёт задолженность предпринимателей перед поставщиками и контрагентами. На конец января объем просроченных долгов, по данным Росстата, достиг 8,2 трлн рублей. Больше всего проблем у обрабатывающей промышленности и торговли. Среди промышленных предприятий - у производителей нефтепродуктов. Причины - спад ВВП, сокращение спроса и повышение налогов.

За последний год количество налоговых должников среди предприятий с выручкой от 2 млрд рублей выросло в 1,5 раза, подсчитали в "Актион Бухгалтерии". Больше всего должников в торговле и строительстве. И это тревожный сигнал, считает ведущий научный сотрудник Института Гайдара Илья Соколов: "Кризис в экономике набирает обороты и уже дошел до крупного бизнеса, который имеет гораздо большую финансовую устойчивость, нежели малые и средние предприятия".

На прошлой недели о проблемах в экономике заговорил и сам Владимир Путин, но на этой снова вспомнил о войне и заявил, что вся Россия должна работать "ради фронта" так же, как это было во время Второй мировой войны.

Чем залатать "дыру" в бюждете и на что Путину воевать, если нефтяных доходов не хватает, а собрать с бизнеса не получается? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с экономистом Владиславом Жуковским.