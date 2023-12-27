Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

"Наше дело – воевать". Залужный о разработке закона о мобилизации

Информационный дайджест "Время Свободы", 27 декабря

Embed
Время Свободы - Темы дня 27.12.2023
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:29 0:00
Скачать медиафайл

Какие последствия для ситуации на фронте в Донбассе будет иметь взятие российскими войсками города Марьинка;

В Верховную раду Украины внесен законопроект о новых правилах мобилизации и несения воинской службы;

По данным правозащитного центра "Вясна", за последний год были задержаны не менее 125 белорусов, вернувшихся в Беларусь из-за границы;

Как добиваться компенсаций гражданам, получившим травмы при падении на не очищенных от снега и льда тротуарах;

Верховный суд России утвердил решение ЦИК не допускать до президентских выборов Екатерину Дунцову;

Издательство ЭКСМО оштрафовано за "пропаганду ЛГБТ" по доносу депутата Думы Хинштейна.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG