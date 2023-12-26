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Время Свободы

"Я ваш новый Дед Мороз". Навальный написал из заполярной колонии

RUSSIA-POLITICS/NAVALNY
RUSSIA-POLITICS/NAVALNY

Информационный дайджест "Время Свободы", 26 декабря

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Время Свободы - Темы дня 26.12.2023
by Радио Свобода

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В Феодосии ракетным ударом уничтожен большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск", ВВС России за последние дни потеряли сразу пять самолетов;

Продолжается регистрация кандидатов на выборах президента России, отстраненная от выборов Екатерина Дунцова попросила партию "Яблоко" выдвинуть ее кандидатуру;

Алексей Навальный прислал первое письмо из своей новой колонии особого режима в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе;

На Военно-Грузинской дороге сотни машин и автобусов блокированы из-за сильного снегопада;

Против организатора "голой" вечеринки Насти Ивлеевой подан иск на миллиард рублей;

Признанный недавно "иностранным агентом" создатель сериала "Масяня" Олег Куваев теперь объявлен в международный розыск.

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