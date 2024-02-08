"Нашего города больше нет". HRW o жертвах и разрушениях в Мариуполе

По оценкам HRW, при штурме российскими войсками Мариуполя весной 2022 года погибли не менее 8 тысяч мирных жителей;

Бои за Авдеевку в Донбассе;

Центральная избирательная комиссия России отказала Борису Надеждину в регистрации кандидатом на президентских выборах;

Сенат США заблокировал законопроект, предусматривающий выделение военной помощи Украине;

Встреча Путина с Берлом Лазаром и Александром Бородой;

Федеральный Верховный суд США приступает к рассмотрению жалобы Дональда Трампа на запрет на его участие в праймериз в Колорадо.