Наследники Пригожина. Конгресс США против российских наемников

Двухпартийная группа американских законодателей стремится ужесточить правовые и финансовые меры в отношении глобальной сети наемников России. 10 февраля она представила законопроект, который предлагает считать военизированные группы, действующие в интересах Кремля, "иностранными террористическими организациями" (Foreign Terrorist Organizations, FTO).

Эта мера знаменует собой значительную эскалацию усилий Вашингтона по расширению санкций против наемников, связанных с Россией, в том числе тех, которые были созданы после распада печально известной ЧВК "Вагнер".

В группу в Палате представителей, возглавляемую республиканским конгрессменом Джо Уилсоном из Южной Каролины, входят республиканцы Пэт Фэллон (Техас), Мария Салазар (Флорида), Майк Лоулер (Нью-Йорк) и Зак Нанн (Айова), а также демократы Стив Коэн (Теннесси) и Джимми Панетта (Калифорния). Вместе они представили закон "О привлечении к ответственности российских наемников 2.0" (HARM Act 2.0).

"Сеют хаос везде, где появляются"

"Российские военизированные формирования сеют хаос везде, где появляются, и представляют серьезную угрозу для национальной безопасности США", – заявил Джо Уилсон в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода. – Мы должны обеспечить их надлежащую идентификацию и разгром. Наш законопроект дает президенту Трампу средства для этого".

Законодательная инициатива появилась на фоне растущей обеспокоенности тем, что российские частные военные подрядчики не только выживают в условиях международных санкций, но и расширяют свое глобальное присутствие. Конгрессмены указывают на их деятельность в Западном полушарии как на особенно тревожную.

Осенью прошлого года украинская разведка заявила, что более 120 российских военнослужащих действуют в Венесуэле, обучая боевиков пехотной тактике, операциям спецназа и ведению боевых действий с помощью дронов. В предыдущие годы в СМИ также появлялись сообщения о наемниках "Вагнера" в этой стране. (Мы не можем подтвердить достоверность этих утверждений).

В основе закона HARM Act 2.0 лежит попытка устранить то, что его авторы считают структурным недостатком существующего закона, который определил ЧВК "Вагнер" как террористическую организацию. Однако правовая ситуация резко изменилась после смерти главы "Вагнера" Евгения Пригожина в 2023 году, которая последовала за неудачным мятежом его сил против Кремля. Тогда ЧВК "Вагнер" была реорганизована под непосредственным контролем Министерства обороны России. Некогда единая наемническая сила разделилась на несколько организаций-преемников, в том числе "Африканский корпус" и ЧВК "Редут".

Конгрессмены утверждают, что эта реструктуризация позволила Москве уклониться от санкций и обвинений в терроризме путем переименования и перераспределения этих организаций и их членов при сохранении операционной непрерывности.

Новый законопроект обяжет Государственный департамент США признать "наследников" Пригожина иностранными террористическими организациями и проводить регулярные проверки, чтобы предотвратить появление новых организаций, которые смогут обойти законодательные ограничения.

Документ также предусматривает более подробную ежегодную отчетность о финансировании российских наемников, их операциях по добыче ресурсов и развертывании в стратегически важных регионах, таких как Венесуэла.

"Терроризм по доверенности"

Эксперты говорят, что законопроект отражает растущее признание того, что использование Россией частных военных компаний – это не аномалия, а устойчивая черта ее внешнеполитического инструментария.

Глен Ховард, президент Фонда Саратога и опытный специалист по России, охарактеризовал предлагаемые нововведения как необходимый ответ на то, что он назвал модернизированной формой непрямой войны.

"ЧВК "Вагнер" – это прекрасный пример "терроризма по доверенности" XXI века, когда государства передают принудительное насилие квазигосударственным субъектам, деятельность или даже существование которых можно отрицать, сохраняя при этом стратегический контроль над их операциями", – отмечает Ховард в интервью РСЕ/РС.

Государства передают принудительное насилие квазигосударственным субъектам, деятельность или даже существование которых можно отрицать

В таких странах, как Мали и Центральноафриканская республика (ЦАР), силы, связанные с "Вагнером", внедрились в правящие структуры, предоставляя услуги по обеспечению безопасности в обмен на доступ к минеральным ресурсам. Как отмечало год назад Радио Свобода, на пике присутствия "вагнеровцев" в ЦАР могло быть задействовано до 2300 бойцов. В сентябре 2024 года бывший командир штурмовой группы ЧВК "Вагнер" был назначен главным советником по вопросам безопасности президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры.

В период с 2018 по 2024 год российские наемники участвовали более чем в 100 боевых столкновениях и совершили свыше 360 актов насилия в отношении мирных жителей, согласно данным, собранным проектом Armed Conflict Location & Event Data, базирующейся в США некоммерческой организацией, которая отслеживает насильственные события по всему миру. В результате погибло не менее 786 человек.

Другой пример – государство Буркина-Фасо на западе Африки, где в 2022 году произошел военный переворот. В январе 2024 года российская ЧВК "Африканский корпус" в своем официальном канале в Телеграме сообщила, что в столицу Буркина-Фасо Уагадугу прибыл российский военный контингент в составе 100 человек и что позднее его численность будет доведена до 300. Полтора года спустя, по имеющимся данным, в Буркина-Фасо их было уже более 1100–1300. Российские военные, согласно официальной версии, занимаются здесь "защитой местного населения от нападений террористов", обучением местных военных, а также охраной "президента переходного периода" Ибрагима Траоре.

В мае 2024 года Радио Свобода, издание "Вёрстка" и расследовательский проект "Система" опубликовали большое расследование, посвященное присутствию "Африканского корпуса" в Ливии. Серия военных переворотов, произошедших в последние годы в нескольких африканских странах, сыграла на руку Кремлю, который сумел установить с пришедшими к власти военными отношения, выражаясь официальным языком, "конструктивного сотрудничества". Инструментами такого сотрудничества и служат военизированные формирования.

В Татарстане резко активизировали набор в российский "Африканский корпус", отмечали в мае прошлого года Идель.Реалии. За подписание контракта Минобороны РФ единовременно выплачивает военному 400 тысяч рублей, еще 2,1 млн платят власти республики; за месяц пребывания в Африке контрактникам обещают платить от 240 тысяч рублей. Среди причин, по которым именно в Татарстане идет такая активная вербовка в "Африканский корпус", эксперты называют "хорошие инфраструктурные возможности" для набора и обучения добровольцев, которыми располагает республика.

Кремль под прикрытием

По словам Глена Ховарда, договоренности с африканскими правителями позволяют Москве финансировать операции по оказанию влияния и обеспечивать себя стратегическими товарами, одновременно выводя российское государство из зоны официальной ответственности.

По его мнению, включение в список FTO станет "решающим шагом" на пути к разрушению этих финансовых и логистических сетей. Нацелившись на источники дохода, которые поддерживают эти договоренности, США могут осложнить России возможность трансформировать помощь в области безопасности в геополитическое влияние.

Сторонники законопроекта также утверждают, что ограничение доступа Москвы к сделкам с ресурсами в Африке и других регионах может иметь последствия для глобальных цепочек поставок, включая доступ к редкоземельным минералам, жизненно важным для передовых технологий.

Цель, как сформулировал ее конгрессмен Уилсон, состоит в том, чтобы Вашингтон больше не реагировал на маневры Москвы, а упреждал их, принимая решительные меры для ослабления и, в конечном итоге, ограничения глобального влияния Кремля.