И вот опять. Очередная попытка военного переворота в Африке

В западноафриканском государстве Бенин, одном из беднейших в мире, военные объявили о захвате власти и отстранении президента Патриса Талона. Однако окружение Талона эту информацию опровергает. Точно такой же переворот произошел совсем недавно в Гвинее-Бисау, а до этого – еще в шести странах Африки. Так чем объясняется настоящая эпидемия военных переворотов в африканских странах в последнее время?

События в Бенине развивались по сценарию, после всех предыдущих недавних переворотов в Африке уже ставшем почти привычным.

Утром 7 декабря в столице Бенина Порто-Ново и в крупнейшем городе Котону была слышна стрельба, в том числе возле президентского дворца. Потом МИД Бенина заявил, что небольшая группа военных лишь попыталась организовать госпереворот, однако большая часть вооруженных сил страны якобы сохраняет лояльность действующей власти и верна присяге. Утверждалось, что заговорщики захватили контроль только над государственным телевидением, и что президент Патрис Талон находится в безопасности.

Однако уже через час все бенинские СМИ начали передавать заявление, зачитанное в эфире государственной Корпорации телерадиовещания Бенина восставшими военными. Они объявили о роспуске всех государственных учреждений, отстранении Патриса Талона от должности президента, закрытии внешних границ и введении чрезвычайного положения. На переходный период контроль над страной переходит к созданному ими "Военному комитету по восстановлению страны" во главе с подполковником Тигри Паскалем – командиром подразделения спецназа Национальной гвардии Бенина, которой руководит полковник Фаизу Гомина.

Одновременно поступали и сообщения и о том, что часть армии все же сохранила верность президенту и перешла в контрнаступление. Судьба самого президента Талона пока неизвестна. Над Порто-Ново и Котону кружат вертолеты, центры этих городов полностью блокированы.

Репортаж нигерийского телеканала TVC News Nigeria о происходящем в Бенине:

Бенин – маленькое государство Западной Африки, имеющее выход к Атлантическому океану, бывшая колония Франции. По состоянию на начало 2022 года (последние открытие данные) общая численность его регулярных вооруженных сил составляла 7 тысяч 250 человек. Большинство вооружений – старого советского либо российского, а также французского и китайского производства.

67-летний президент Патрис Гийом Атаназ Талон, правивший Бенином с 2016 года – известный бизнесмен, имеющий прозвище "король хлопка" и обладающий доходом, превышающим объем ВВП собственной страны. В 2011 году его самого обвиняли в попытке заговора с целью переворота, из-за чего он вынужден был бежать во Францию, однако спустя пару лет Талона помиловали.

Согласно "Индексу демократии" – рейтингу государств, который составляет Economist Intelligence Unit, исследовательское подразделение Economist Group, частной компании из Великобритании, издающей журнал The Economist – Бенин при правлении Талона классифицируется как "гибридный режим". Это означает, что в Бенине в ходе выборов имели место нарушения, регулярно препятствовавшие их справедливому и свободному проведению.

В странах с гибридными режимами правительства оказывают давление на политических оппонентов, судебные органы несамостоятельны, широко распространены коррупция, притеснения и давление на СМИ, в целом слабо развита политическая культура.

Патрис Талон победил на выборах 2016 года как независимый кандидат, и вновь переизбрался в 2021 году. При этом по его распоряжению местная оппозиция не была допущена ни на парламентские выборы 2019 года, ни на президентские выборы 2021 года, ни на будущие выборы главы государства, запланированные на апрель 2026 года.

Точно такой же военный переворот, на этот раз вполне успешный, произошел 26 ноября в другом западноафриканском государстве, Гвинея-Бисау. В результате него был смещен местный президент Умару Сисоку Эмбало, а власть захватила армейская верхушка. При этом все стороны конфликта заявляли, что за происходящим стояла наркопреступность – в причастности к которой они обвиняют друг друга. "Революционные вооруженные силы народа" Гвинеи-Бисау объявили, что их действия стали "патриотическим ответом на продолжающуюся дестабилизацию страны". Отныне Гвинеей-Бисау правит учрежденное путчистами "Главное военное командование по восстановлению национальной безопасности и общественного порядка".

Начиная с 2020 года очень похожие перевороты произошли еще в шести африканских странах – Буркина-Фасо, Гвинее, Мали, Нигере, Судане и Чаде, в результате чего через весь континент протянулась огромная полоса нестабильности. Многие западные аналитики уже ввели в обиход выражение "африканский пояс переворотов". Этот "коридор военного правления" длиной более чем в 5500 километров теперь проходит через весь континент с запада на восток, от Атлантики до Красного моря, по одному из самых неблагополучных регионов планеты – по так называемой "Зоне Сахель".

Казалось бы, в Африке в наши дни, пережившей когда-то в общей сложности более 200 военных переворотов с периода деколонизации в 50–70-е годы 20-го века, приведших к той или иной смене власти (большая часть их десятилетиями приходилась на беднейшую Западную Африку), это явление уже ушло в историю и перестало представлять опасность. Однако, как показывают последние события, это вовсе не так.

Так чем объясняется настоящая эпидемия военных переворотов в африканских странах в последнее время? И почему военная служба – почти единственный "социальный лифт" в большинстве африканских стран? Вот что об этом Радио Свобода ранее рассказывал живущий в западноафриканском государстве Сенегал военный аналитик, африканист Сергей Елединов:​

– Главная причина всех переворотов последнего времени очень проста – это нежелание и невозможность большинства населения жить по-старому. А военные лишь придают этому протесту форму прямого действия. Есть и многие другие объективные предпосылки: и природные (то есть потепление, засухи, наступление пустыни), и демографические (рост населения и проистекающий отсюда дефицит пастбищ и обрабатываемых земель), и экономические (мировой кризис, неурегулированные вопросы землепользования, массовая безработица, обнищание населения). А еще есть и террористическая угроза государствам от радикальных исламистских группировок.

И к тому же в странах, о которых мы говорим, правящая элита всегда препятствует самому появлению механизма социальных лифтов. Все блага существуют лишь для тех, кто родился с "золотой ложкой во рту". А нищий умрет нищим, и дети его также умрут нищими. За одним исключением – если ваш ребенок не пошел служить в армию. При существующей модели путь во власть в странах Западной Африки открывается лишь изначально принадлежащим к элите популистам и демагогам, которые используют эту власть исключительно в целях личного обогащения, себя и близкого круга.

Политическое долголетие большинства африканских правителей, их нежелание отдать власть, конечно, объяснимы – для них потеря власти почти всегда вскоре означает вынужденную эмиграцию или тюремный срок, а то и смерть. И чудовищный уровень воровства и коррупции тут объясняется их простецким желанием в короткие сроки создать "подушку безопасности" для последующей жизни в изгнании. Коррупционная африканская псевдоэлита, уже пора употребить такое слово, очень далека от патриотизма или хотя бы чувства меры и ощущения реальности. Это обычно просто вороватые временщики.

И при возникновении любой новой угрозы подобный государственный механизм сразу теряет последнюю работоспособность, деградирует, экономическая ситуация становится катастрофической, протесты растут, и власть просто рушится. А военные ее фактически лишь подхватывают.

– Во всех случаях мы с вами говорим именно о военных переворотах, когда к власти в этих странах пришли офицеры. Никаких гражданских восстаний и революций не было. Почему именно так?

– "Человек с ружьем" в Африке – это всегда символ власти. Власть почти всегда у того, за кем стоит армия. И если военные на волне кризиса и народных протестов берут власть, это, кстати, не всегда значит, что армия с народом. Это значит, что армия больше не поддерживает действующую власть. Недопустимость военных переворотов в этом случае нивелировалась уродливостью смещенного режима.

Даже названия этих военных хунт говорят сами за себя – в каждом есть "Родина" и "спасение/сохранение/восстановление"

Армия в Африке – это институт не просто силовой, но и наиболее сплоченный, объединенный общими идеями и принципами, как формальными, так и неформальными. Местный офицерский корпус, на мой взгляд – самая молодая, образованная часть общества. Армия тут много ближе к народу, чем политики или ненавистный государственный бюрократический аппарат. Захват власти военными – это скорее показатель того, что доверие к гражданской власти полностью утеряно. Даже названия этих военных хунт говорят сами за себя – в каждом есть "Родина" и "спасение/сохранение/восстановление".

Когда мы говорим о военных переворотах, то да, осуждаем их, бесспорно. Но вспомните страны, где их пока не случилось – и где мы видим вопиющие примеры незаконного удержания власти другими методами. Жестоких навсегда "обнуленных" диктаторов, меняющих конституции, чтобы бесконечно продлевать свое правление. Когда в обществе и государстве наступает катастрофа, возникает потребность в силовых решениях. И видимая часто массовая поддержка пришедших к власти военных хунт – тому подтверждение.

Но если мы говорим о длительной перспективе, то, конечно, военные никогда не смогут предложить путей устойчивого долгосрочного развития страны, предполагающих хотя бы минимальный набор свобод, их этому просто не учили. Как не учили и экономике, и общественным наукам. Но при этом желание грубой силой, приказами, рапортами и командами контролировать все сферы жизни, в том числе благодаря непрозрачности и неподотчетности силовых структур, а также богатым возможностям для ухода от налогов и таможенных сборов, для рейдерских захватов, неизбежно у военных возникает. После купирования острой фазы кризиса они должны передать власть гражданским. Но вот только власть офицеры редко отдают добровольно.

– Кстати, служба в армии и вмешательство в политику, организация мятежа – это тот самый вынужденный и единственный социальный лифт в странах Африки?

– Отчасти да. В массе своей это молодые амбициозные офицеры, хорошо образованные, не занимавшие слишком высоких постов (их обычно еще не обвинишь в каком-то участии в коррупционных схемах), но не занимавшие и совсем уж низких должностей. Им есть что терять, они в общем по-своему неплохо жили и при прежнем режиме – но решились на переворот. У них есть желание что-то изменить, не только декларируемое. Какой путь они дальше изберут – сейчас никто не предскажет", – полагает Сергей Елединов.