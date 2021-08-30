Синдеева стала лауреатом премии памяти Политковской "Камертон"

Лауреатом премии Союза журналистов России "Камертон", учреждённой в память о журналистке Анны Политковской, стала генеральный директор телеканала "Дождь" (внесен в реестр СМИ-"иноагентов") Наталья Синдеева. Об этом со ссылкой на журналистку и директора центра цифровых культур и медиаграмотности ВШЭ Анну Качкаеву пишет Север.Реалии.

Псковский фотограф Дмитрий Марков получил специальный приз жюри.

Премию "Камертон" учредили в 2013 году в память о журналистке "Новой газеты" Анне Политковской, убитой в 2006 году. Она присуждается журналистам "за выдающиеся достижения в области защиты прав человека, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание". Премию вручают в день рождения Политковской.