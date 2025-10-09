Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

НАТО может разрешить пилотам открывать огонь по российским военным самолётам 

НАТО может разрешить пилотам, патрулирующим границу с Россией, открывать огонь по нарушившим границу российским военным самолётам. Разведывательные дроны союза, патрулирующие территорию вдоль границы, могут быть вооружены. Об этом сообщает Financial Times.

Союз рассматривает меры реагирования на участившиеся случаи нарушения воздушной границы российскими самолётами и дронами. Вопрос подняли граничащие с Россией страны, поддержанные Великобританией и Францией, говорится в материале. Сейчас к дискуссии подключились ещё несколько государств.

Ещё одной возможной мерой реагирования может стать проведение военных учений у российской границы, в одном из менее защищённых её районов, пишет FT. Источники издания отмечают, что принятое решение может не анонсироваться официально — тогда о нём узнают только после его применения.

Больше новостей Радио Свобода:


Удары по регионам
Embed
Удары по регионам

No media source currently available

0:00 0:22:19 0:00

Удары по регионам

Белгород без света


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG