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Лицом к событию

Попрет на территорию НАТО?

Маргарита Симоньян и Владимир Путин на форуме в Санкт-Петербурге. Июнь, 2022

Сегодня в программе:

1. Почему Украина не может позволить себе атаковать военные объекты на территории РФ?

2. Путин собирается в Гродно. Неужели обсуждать с Лукашенко "отжим" Сувалкского коридора? Гости пропагандистских шоу его впрямую к этому подталкивают. Или их подталкивают, чтобы они подталкивали.

3. Токаев становится все более резким: "Казахстан не должен вечно служить России и кланяться ей в ноги". Как дальше пойдет между этими двумя странами?

4. Исключительно любопытный опрос москвичей: "Кто выигрывает в военном противостоянии России и Украины?" Есть над чем подумать.

В гостях аналитики Александр Кушнарь и Семен Новопрудский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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