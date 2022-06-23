Попрет на территорию НАТО?

Сегодня в программе:
1. Почему Украина не может позволить себе атаковать военные объекты на территории РФ?
2. Путин собирается в Гродно. Неужели обсуждать с Лукашенко "отжим" Сувалкского коридора? Гости пропагандистских шоу его впрямую к этому подталкивают. Или их подталкивают, чтобы они подталкивали.
3. Токаев становится все более резким: "Казахстан не должен вечно служить России и кланяться ей в ноги". Как дальше пойдет между этими двумя странами?
4. Исключительно любопытный опрос москвичей: "Кто выигрывает в военном противостоянии России и Украины?" Есть над чем подумать.
В гостях аналитики Александр Кушнарь и Семен Новопрудский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева
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