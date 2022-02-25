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НАТО развернёт силы реагирования в связи с вторжением России в Украину

Североатлантический союз впервые в своей истории развернёт свои силы реагирования для обеспечения коллективной безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита НАТО, который прошёл в пятницу.

Ожидается, что тысячи военнослужащих НАТО будут отправлены на так называемый восточный фланг Североатлантического союза. Речь идёт, в частности, о военных из Франции и США.

В заявлении по итогам саммита нынешняя ситуация названа крупнейшей угрозой безопасности в регионе за последние десятилетия. Лидеры НАТО призвали Россию вывести войска из Украины, а агрессия против этой страны названа неспровоцированной и неоправданной.

В заявлении также говорится, что Россия отказалась от исполнения своих обязательств по Основополагающему акту Россия-НАТО. Решение напасть на Украину названо "ужасной стратегической ошибкой", за которую "Россия заплатит высокую цену". НАТО выразило солидарность Украине и пообещало предоставлять ей и далее "политическую и практическую поддержку". Столтенберг подтвердил, что речь идёт о поставках оружия, включая системы ПВО.

Президент России Владимир Путин обосновал необходимость вторжения в Украину, помимо прочего, угрозой, которую якобы представляет для России её возможное вступление в НАТО. Лидеры Североатлантического союза назвали российскую аргументацию ложью.

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