Нацболов арестовали на 15 суток за замок на двери Роскомнадзора

Таганский суд Москвы дал по 15 суток ареста активистам незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" (нацболам) Михаилу Чуянову, Кириллу Кривяку и Григорию Шакирову по протоколу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу московских судов.

Аресты назначены за акцию у здания Роскомнадзора, проведённую активистами " 12 февраля. Они повесили велосипедный замок на дверь московского офиса Роскомнадзора и наклеили на дверь плакат "Даёшь интернет без надзора – Россию без Роскомпозора".

Телеграм-канал "Национальная правозащита", освещающий преследование нацболов, передаёт, что после этой акции сотрудники силовых структур также "разворошили Бункер нацболов: сорвали замок и звонок, выломали дверь".

В сообщении на сайте незарегистрированной партии смысл акции объяснялся следующим образом: "Отечественного интернет-пользователя облагают абсурдными запретами на пользования сайтами и даже на поиск якобы "экстремистской" информации. Народ насильно загоняют в наспех слепленные государственные платформы, больше похожие на шпионские программы, нежели удобные сервисы", отмечает "Настоящее Время".

10 февраля Роскомнадзор объявил о "последовательном ограничении" работы Telegram, который, как подчеркивает ведомство, по-прежнему не исполняет требования законодательства. "По-прежнему не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях", – заявили в ведомстве.

"Другая Россия Э. В. Лимонова" – незарегистрированная партия, которая была создана после признания экстремистской созданной ныне покойным Эдуардом Лимоновым "Национал-большевистской партии". Её участники поддержали вторжение в Украину, некоторые из них сами воевали на стороне России. В сообщении на сайте партии говорится, что Телеграм стал основным средством связи для российской армии и "достойной альтернативы нет до сих пор". О том же писал ряд провоенных блогеров, при этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков усомнился в том, что связь на фронте осуществляется через мессенджеры.