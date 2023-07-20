Национальный суд Франции разрешил давать убежище уклонистам из России 

Национальный суд Франции по делам беженцев постановил, что граждане России, которые уклоняются от мобилизации, призывной службы в российской армии или дезертировали из неё, имеют право на получение убежища в стране.

В судебном решении отмечается, что объявленная президентом Владимиром Путиным мобилизация стала не "частичной", а "широкой", и что отказаться от призыва в российскую армию в данный момент фактически невозможно. При этом сам факт пребывания в запасе, без получения документа о мобилизации или призыве, не будет считаться достаточным основанием для получения убежища.

Телеканал "Дождь" со ссылкой на интернет-портал CNews сообщает, что решение французского суда связано с делом россиянина Магомедрасула Юсупова, который претендовал на статус беженца из-за полученных повесток, однако управление по защите беженцев Франции отклонило его запрос, заявив, что мобилизация в России якобы закончилась.