Национальный суд Франции разрешил давать убежище уклонистам из России 

Национальный суд Франции по делам беженцев постановил, что граждане России, которые уклоняются от мобилизации, призывной службы в российской армии или дезертировали из неё, имеют право на получение убежища в стране.
В судебном решении отмечается, что объявленная президентом Владимиром Путиным мобилизация стала не "частичной", а "широкой", и что отказаться от призыва в российскую армию в данный момент фактически невозможно. При этом сам факт пребывания в запасе, без получения документа о мобилизации или призыве, не будет считаться достаточным основанием для получения убежища.
Телеканал "Дождь" со ссылкой на интернет-портал CNews сообщает, что решение французского суда связано с делом россиянина Магомедрасула Юсупова, который претендовал на статус беженца из-за полученных повесток, однако управление по защите беженцев Франции отклонило его запрос, заявив, что мобилизация в России якобы закончилась.
- По официальным данным, с сентября прошлого года в рамках "частичной мобилизации", объявленной Путиным для пополнения армейских подразделений, участвующих в войне с Украиной, на военную службу призвали свыше 330 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин также объявил об окончании призыва, однако не подписал соответствующий указ. Таким образом официально мобилизация в России продолжает действовать.
- В январе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность российских войск до полутора миллионов человек в течение трёх лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками.