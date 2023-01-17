Шойгу объявил о реформах в армии и увеличении числа военных

Численность российских войск должна быть увеличена до полутора миллионов человек в течение трёх лет. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по реформе армии со своими заместителями, главкомами видов войск и командующими.

По последним данным, численность российских войск составляет около миллиона человек. Ещё около двух миллионов человек находятся в резерве.

В рамках реформы Минобороны планирует создать армейский корпус в Карелии, а также "два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа".

Кроме того, в частности, будут сформированы три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.

В сообщении российского оборонного ведомства также отмечается, что особое внимание необходимо уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту.

О необходимости провести реформу армии и увеличить численность войск до полутора миллионов человек Шойгу заявил в конце декабря прошлого года на расширенной коллегии с президентом России. Тогда глава Минобороны уточнил, что около 700 тысяч военнослужащих составят контрактники.

Заявления российского Минобороны о необходимости реформирования армии звучат на фоне продолжающейся войны с Украиной, успешного контрнаступления украинских войск по ряду направлений и объявленной осенью прошлого года мобилизации. По официальным данным, на военную службу призвали свыше 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе.

В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого президент Владимир Путин объявил об окончании призыва, но соответствующий указ не подписал. По подсчётам журналистов, на войну с Украиной могли призвать больше заявленных 300 тысяч резервистов.