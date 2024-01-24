Nature: Ускоряется истощение подземных источников воды

Согласно исследованию, опубликованному в среду в британском журнале Nature, уровень грунтовых вод по всему миру за последние 40 лет ускоренно снижается. Вероятной причиной этого могут быть неустойчивые методы орошения и изменения климата.

Грунтовые воды — основной источник пресной воды для ферм, домашних хозяйств и промышленности. Истощение подземных водных горизонтов может повлиять на падение урожайности и разрушительное оседание грунта.

"Одной из наиболее вероятных причин быстрого и ускоряющегося уменьшения объёмов грунтовых вод стал чрезмерный забор грунтовых вод для орошаемого земледелия в засушливом климате", подчеркнул Скотт Ясечко, учёный Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, один из соавторов статьи.

Своё влияние на состояние грунтовых вод оказывают и засухи, связанные с изменением климата. Так, фермеры стали выкачивать больше грунтовых вод, чтобы обеспечить орошение своих посевов, сказал учёный.

Истощение особенно заметно в засушливом климате с обширными пахотными землями. Исследователи проанализировали 170 000 скважин в более чем 40 странах. Северный Китай, Иран и запад США оказались среди регионов, наиболее пострадавших уменьшения объёмов доступных водных ресурсов.

Более одной трети почти 1700 систем водоносных горизонтов, за которыми ведется постоянное наблюдение, претерпели снижение уровня воды на 10 сантиметров в год в период с 2000 по 2022 год. Более всего пострадали горизонты в Испании, Иране, Китае и США.



На некоторых водоносных горизонтах за тот же период положение улучшилось. Это стало возможным отчасти в результате ограничительных мер на объёмы откачиваемой воды. Водоносные горизонты могут пополняться водой, забираемой из других источников. Однако такие случаи восстановления были относительно редкими, пояснил Скотт Ясечно, один из соавторов доклада, опубликованного в британском журнале Naturе.