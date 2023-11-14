Мир отстаёт по 41 из 42 индикаторов климатической политики, необходимой для замедления глобального потепления. Об этом говорится в докладе State of Climate Action 2023.

Для того чтобы удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5°C, которое учёные считают критическим, к 2030 году необходимо существенно сократить выбросы углекислого газа. Сделать это пообещали почти двести государств, в том числе Россия, в 2021 году.

Спустя два года нужного темпа страны достигли лишь по одному показателю – росту продаж электромобилей (в 2022 году они составили 10% от всех проданных автомобилей). По шести направлениям мир движется в обратную сторону. Например, увеличивается финансирование проектов по добыче полезных ископаемых, количество поездок на личном транспорте и объём выброшенной еды.

Повышение глобальной температуры увеличивает частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений – наводнений, засух, лесных пожаров, штормов, волн холода и жары. Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.

Чтобы всего этого было меньше, необходимо в семь раз быстрее отказываться от использования угля, в четыре раза – сокращать вырубку лесов и в шесть раз – развивать общественный транспорт, говорится в докладе. Кроме того, нужно увеличить темпы роста солнечной и ветровой энергетики до 24% в год и сократить мясо жвачных животных в рационе для стран с высоким уровнем потребления – до двух порций в неделю.

"Несмотря на десятилетия грозных предупреждений и призывов к действию, наши лидеры в целом не смогли мобилизовать усилия по борьбе с изменением климата в необходимых темпах и масштабах", – резюмировала критическую часть доклада его соавтор и научная сотрудница Института мировых природных ресурсов Софи Боэм.