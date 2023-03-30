Новости российской науки - директор Института общей генетики РАН Александр Кудрявцев назвал грех причиной генетических болезней:

Кудрявцев, доктор биологических наук, представил график, согласно которому раньше люди жили 900 лет, но после всемирного потопа продолжительность их жизни стала резко падать. Причиной этого член РАН назвал "первородный грех". Им же, наряду с "родовым и личным" грехами, Кудрявцев объяснил генетические болезни. По его мнению, генетическая мутация не может остановиться сама по себе, "если только чудом божьим".

Кудрявцев заявил, что бог создал мир совершенным и гармоничным, но из-за грехопадения людей Земля и Вселенная "впали в тление". Помимо этого, Кудрявцев повторил тезисы конспирологической теории о "золотом миллиарде" и сказал, что мир не позволит России "жить спокойно и развиваться по собственному сценарию". Поэтому "нам придётся защищаться, и защищаться военным путём. По сути мы уже начали это делать", – заключил Кудрявцев.

Николая Ляскин:

Хороший академик и теории интересные.

Анатолий Несмиян:

Имеются ли у докладчика более убедительные доказательства продолжительности жизни в 900 лет и около этого, кроме «графика из интернета», неизвестно. Скорее всего, нет. Но есть вера. Что не возбраняется, но к научному подходу это все-таки это имеет весьма отдаленное отношение. С другой стороны, другой науки у нас для вас нет.

Тата Олейник:

Нет, я тоже не поверила. Потому что есть вещи, которых просто не может быть. По крайней мере, с этой стороны Вселенной. Коровы могут летать, бабочки - испражняться золотыми слитками, а кусты - разговаривать, но куст, занимающий пост директора института генетики, не может долго говорить о Мафусаилах, потому что по всем законам жанра от такого он должен воспламениться.

Так что я усомнилась. Дрогнула. Недооценила. Не иначе как враги жестокие и подлые гнусно очернили уважаемого членкора.

Полезла искать запись этой конференции. Четыре с половиной часа. Ну, на быстрой прокрутке, конечно, потому что бормотание о порочном человечестве, звон крестов и шуршание четок - не совсем мой любимый жанр. Но доползла я и до смертельного номера Кудрявцева.

Вы не поверите!

Он там, действительно, открывает рот, и вот этим самым ротом все это произносит.

"Позвольте, но как же он служил в очистке..."

Нет, все, это уже до мышей. До мышей-клоунов. До туберкулезных мышей-клоунов в блестящих шапочках из хорошо пожеванной фольги...

Иван Стариков:

Запись пленарной части этой конференции доступна, можно посмотреть. Вообще, в программе ещё немало занятного. Например, С. А. Копылов, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник РЭУ им. Г. В. Плеханова, доцент Московского физико-технического института, представил доклад «В поисках современной экономической модели: опыт Ветхого Завета». А Р. А. Силантьев, доктор исторических наук, профессор, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета выступил с докладом «Терроризм сатанистов в современной России».

Георгий Кахниашвили:

Директор института общей генетики, член-кор РАН А. М. Кудрявцев связал продолжительность жизни человека с греховнестью как личной, так и его предков. Согласно его логике, граждане России грешат в среднем на 20% больше, чем жители США, Японии или Франции, так как средняя продолжительность жизни жителей этих стран промерно на 20% выше, чем аналогичный показатель россиян.

Александр Панчин:

Я всегда утверждал, что попытки смешивать религию и науку не могут привести к чему-то хорошему. Объявление теологии научной специальностью было одним из ранних симптомов деградации отечественной науки. Теперь мы видим и поздние симптомы: в профильном биологическом институте директором стал человек, ссылающийся на картинки из антинаучного школьного учебника, написанного креационистом, буквально трактующий библию и путающийся в современных представлениях о причинах мутаций. Если где-то и есть деградация, то в нашей науке, но никак не у всего человечества.

Андрей Шипилов:

Сразу вспомнился анекдот моих студенческих времён.

- Что будет если к мужскому детородному органу привязать карандаш?

- Будет член-корреспондент.

Алексей Наседкин:

Что ж, наука, которую мы заслужили. Во всяком случае, на троллинг в стиле Курёхина это не похоже.

Андрей Мамыкин:

Других генетиков у меня для вас нет (с)

Хотя может быть прав был товарищ Сталин, когда громил советскую генетику. Просто дело до конца не довёл.

Вадим Котович:

За будущее науки я спокоен. Привет Вавилову, в честь которого назван институт. Интересно, что он бы сказал.

Вениамин Зайцев:

Лысенко восстал из ада и передал привет.

Юлия Пшеничная:

я только не поняла вот что: если грехи родителей отражаются на детях до седьмого колена, то что такого натворил в жизни папа Кудрявцев, что так сильно на сыне сказалось?

Илья Вайцман:

Зайчики, вы зря фонтанируете из-за идиотских спичей директора Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук, члена-корреспондента РАН Александра Кудрявцева про "900 лет жизни до грехопадения".

Ну а как вы хотите? Все он знает и понимает, что чушь несет - вот только хорошее место терять не хочет. Никому нельзя показывать себя умнее путина, он этого не потерпит, а поскольку сам вождь отнюдь не светоч разума, то его ближнее окружение вынуждено "иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство", на следующей ступеньке - где тоже нельзя быть умнее соответствующего начальника - предлог "при" уже отпадает - ну, а на уровне директора НИИ уже требуется вот такое. Иначе сожрут, как слишком умного и доброго.

Ничего удивительного.

Ровно так же и дальше по лестнице вниз, и в г.Ефремове Тульской области, например, в деле семьи Москалевых местные чиновники демонстрируют уже полное озверение и осатанение, настолько полное, что даже Е.Пригожин (!!!) счел себя обязанным этим возмутиться (вряд ли искренне, но "так надо").

Поверьте, это еще не предел - и рядовые "сотрудники", загоняющие бутылки в задний проход подозреваемых, всего лишь соответствуют своему месту в этой "вертикали власти". Так надо, чтобы не превосходить своего начальника интеллектом в расследовании преступлений. Начнут реально работать, улики искать, интеллектуально проводить допросы - немедленно вышибут из системы, зачем начальнику слишком умный подчиненный, который может его подсидеть? А так нормально, логично. И дальше будет только хуже, по мере деградации путинского мозга все нижележащие будут оскотиниваться в прогрессирующей степени.

Так устроены и по этому сценарию деградируют ВСЕ замкнутые "вертикали власти". По-другому не бывает и даже теоретически быть не может.

Александр Невзоров:

Наука в россии, наконец осознала свое место «у параши». И принялась кривляться, чтобы угодить « старшому» в камере. (Кремлевский паханчик, как известно - религиозен, любит конспирологию и эзотерику).

Ничем иным откровенный публичный бред « директора института общей генетики» объяснить нельзя. Понятно, что кудрявцевым движет страх и желание угодить безграмотному чекисту, который под руководством т.дугина свою «картину мира» уже выстроил.

PS. Не переживайте. Сама же генетика даже не заметит того слоя смешного г#овна, которым ее покрыл российский «ученый».