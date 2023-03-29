Директор Института генетики назвал грех причиной генетических болезней

Директор Института общей генетики РАН Александр Кудрявцев назвал грех причиной генетических болезней. О "своей картине мира" он рассказал на научно-богословской конференции в Минске.

Кудрявцев, доктор биологических наук, представил график, согласно которому раньше люди жили 900 лет, но после всемирного потопа продолжительность их жизни стала резко падать. Причиной этого член РАН назвал "первородный грех". Им же, наряду с "родовым и личным" грехами, Кудрявцев объяснил генетические болезни. По его мнению, генетическая мутация не может остановиться сама по себе, "если только чудом божьим".

Кудрявцев заявил, что бог создал мир совершенным и гармоничным, но из-за грехопадения людей Земля и Вселенная "впали в тление". Помимо этого, Кудрявцев повторил тезисы конспирологической теории о "золотом миллиарде" и сказал, что мир не позволит России "жить спокойно и развиваться по собственному сценарию". Поэтому "нам придётся защищаться, и защищаться военным путём. По сути мы уже начали это делать", – заключил Кудрявцев.