Навальная призвала Запад не признавать Путина легитимным президентом

Вдова умершего в прошлом месяце в российской колонии оппозиционного лидера Алексея Навального Юлия Навальная призвала страны Запада не признавать итоги выборов президента России, которые пройдут на днях, и не считать Владимира Путина, баллотирующегося на пятый срок, легитимным президентом России.

В опубликованной в среду колонке в газете The Washington Post Навальная пишет: "Мир должен наконец признать, что Путин не тот, кем он хотел бы казаться. Он узурпатор, тиран, военный преступник и убийца".

Ранее Навальная и соратники оппозиционера обвинили Путина в убийстве Алексея Навального. Они в частности утверждали, что Навального убили в колонии, чтобы сорвать его обмен. Прямых доказательств этого пока не было представлено. Российские власти утверждают, что Навальный, осуждённый ранее к длительному сроку заключения по различным политическим статьям, умер от естественных причин.

Новость дополняется