Не президент России. Почему оккупированные территории влияют на выборы

На аннексированных Россией после 24 февраля 2022 года территориях Украины дважды проводилось голосование, противоречащее украинскому законодательству. Сначала это были псевдореферендумы, приведшие к аннексии оккупированных после начала войны территорий, а затем незаконные выборы в Госдуму и местные администрации (они были организованы Москвой под контролем российской армии). Сейчас Кремль собирается провести на оккупированных украинских землях выборы президента России.

Голосование сопровождается отказом России принять миссию международного наблюдения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), хотя Москва продолжает быть участником этой организации. Между тем ситуация на контролируемых Кремлем территориях Украины влияет на легитимность нынешних депутатов Госдумы и на запланированные на март выборы президента России.

На оккупированных территориях сейчас идет подготовка к проведению президентских выборов. Незаконное голосование будет проводиться на фоне продолжающихся боевых действий и несмотря на то, что 12 октября 2022 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию ES-11/4, осудившую аннексию Москвой контролируемых российскими войсками частей четырех областей Украины – Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской, поскольку это нарушает принципы самого устава ООН, в преамбуле которого говорится о необходимости избавить грядущие поколения от бедствий войны. Во время голосования в ООН только четыре страны поддержали Россию: Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия. Остальные 143 государства осудили действия Москвы на оккупированных территориях Украины. Резолюция была принята после того, как Кремль провел в сентябре 2022 года на упомянутых территориях псевдореферендумы. В ООН эти действия осудило даже большее количество стран, чем само вторжение России в Украину.

Мнение мирового сообщества влияет на то, как характеризуются украинские территории, контролируемые сейчас российской армией, – они являются оккупированными, а проведение какого-либо голосования в условиях продолжающейся войны ставит под вопрос результаты любых российских выборов. Сейчас на контролируемых Россией территориях действует военное положение, введен комендантский час, а в прифронтовые области не только затруднен транспортный доступ, но там находятся позиции российской армии. Информация об этом опубликована даже в российских сетевых изданиях, посвященных выборам, – для оправдания досрочного голосования (этот механизм независимые наблюдатели оценивают как способствующий фальсификациям).

Согласно украинскому законодательству, во время военного положения выборы проводиться не могут – это была одна из причин, по которой Киев отказался назначать дату голосования для переизбрания депутатов Верховной Рады Украины и президента страны до окончания войны: полномочия нынешних депутатов и главы государства истекают в этом году. "Ситуация такова, что законодательство Украины не позволяет проводить выборы, и принято решение отложить голосование. Это понятно. Любые выборы на оккупированных Россией территориях в Украине – это незаконно", – говорит Штеффани Шиффер, председатель совета Европейской платформы за демократические выборы.

Еще 29 июля 2022 года, через несколько месяцев после начала широкомасштабного вторжения России в Украину, депутаты Верховной Рады приняли обращение к мировому сообществу с призывом не признавать результаты нелегитимных референдумов, организованных Россией на оккупированных территориях. В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия проведет псевдореферендумы с дальнейшей аннексией, то это "закроет для нее возможность переговоров с Украиной и миром".

Первые незаконные выборы на оккупированных территориях Москва провела после псевдореферендумов в сентябре прошлого года. Тогда официальные российские СМИ писали, что явка составила, например, в Херсонской области более 65 процентов избирателей региона. При этом уже к моменту проведения голосования было известно, что часть населения покинула оккупированные Россией территории и либо уехала за пределы Украины, либо перешла в категорию внутренне перемещенных лиц. Так же, как после конфликта, развязанного Россией в Донбассе в 2014 году, это произошло в Донецкой и Луганской областях Украины.

Даже если просто взять довоенные цифры без учета эвакуации из-за войны, на контролируемых Россией территориях Херсонской области проживают менее 63 процентов населения региона. Украина контролирует Бериславский район (почти 95 тысяч жителей), часть Херсонского района (это пригороды областного центра, до войны численность населения района составляла более 170 тысяч человек), а также город Херсон (275 529 человек), то есть 37 процентов населения.



Голосование на выборах президента России проводилось в 2018 году только в аннексированном Крыму, что вызвало осуждение не только в Украине, но и во многих других странах. Сейчас ситуация иная – президентские выборы Кремль намерен провести на всех оккупированных украинских территориях, что заставляет считать их нелигитимными и незаконными. В первую очередь потому, что украинское законодательство не предполагает голосования в оккупации, в условиях военного положения и фактически продолжающихся боевых действий.

В упомянутых регионах отсутствует по меньшей мере половина довоенного населения, которое вынуждено было бежать. Из тех же, кто остался в оккупации, большинство имеет украинский паспорт, не позволяющий по законодательству РФ принимать участие в голосовании на любых российских выборах. В Центральной избирательной комиссии, чтобы обойти закон, создали специальный механизм для голосования – проголосовать можно либо по паспорту гражданина Украины, либо по любому другому документу, удостоверяющему личность, даже выданному украинским государством. "Это решение свидетельствует о провале принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины, а также является очередным инструментом российских спецслужб для выявления "неблагонадежных" украинцев для осуществления репрессий", – считают в Главном управлении разведки министерства обороны Украины. Там также обратили внимание на попытки на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей позволить участвовать в незаконном голосовании при помощи системы "мобильный избиратель" – онлайн без регистрации.

Население оккупированных территорий сократилось в два раза

Согласно как украинским, так и российским данным, население аннексированных Россией после 24 февраля 2022 года территорий Украины сократилось по меньшей мере в два раза по сравнению с довоенными оценками.

29 сентября 2023 года российские СМИ писали, что прогнозная численность населения на территории четырех частично оккупированных Россией областей (Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской) составляет 3 миллиона 227 тысяч 429 человек. Эти данные были получены после анализа бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования России. До войны население Херсонской области составляло более 1 миллиона человек, Донецкой – более 4 миллионов 200 тысяч, Луганской – свыше 2 миллионов 100 тысяч человек, Запорожской – 1 миллион 638 тысяч. Даже если учесть, что самые крупные города Херсонской и Запорожской областей не находятся под российской оккупацией, то вследствие войны население на временно не контролируемых Украиной территориях сократилось вдвое.

Аннексированный Крымпосле событий 2014 года и особенно после российского вторжения в Украину в 2022 году полуостров покинули десятки тысяч людей, выступавших против аннексии и полномасштабной агрессии. Их место заняли военнослужащие РФ и семьи, переехавшие из российских регионов.

"Российские власти хотят закрепить символическую дату оккупации высокой явкой на выборах и положительным результатом. За десять лет оккупации в Крым приехало много россиян, которые часто и обеспечивают нужную явку. В сентябре 2023 года явка на незаконных выборах в Госдуму в Крыму была рекордно низкой. Так называемые выборы президента России – событие более существенное для оккупационных российских властей. В 2018 году, например, по данным Центризбиркома России, за Путина проголосовали более 70% жителей Крыма. Данные, конечно же, сомнительны", – отметила в разговоре с Радио Свобода юристка общественной организации "Крым СОС" Анастасия Калинина.

"Явка будет такой, как закажет Кремль. Явка на президентских выборах традиционно выше, чем на парламентских и местных. Возможно, сейчас накрутят больше, чтобы продемонстрировать "доверие народа к Путину", – полагает политолог из Крыма Евгения Горюнова.

ЦИК при этом не будет публиковать данные о численности избирателей на оккупированных территориях, кроме Крыма, так же как это было сделано во время голосования в сентябре прошлого года. Есть основания полагать, что это делается намеренно. Европейская платформа за демократические выборы, оценивая условия будущего голосования на мартовских президентских выборах, оценивает их как нелигитимные: "Самый, я бы сказала, сильный аргумент один – это учет голосов. Это миллионы голосов на оккупированных Россией территориях Украины. А второй аргумент – это спорность и недействительность результатов голосования о конституционных изменениях (речь об общероссийском всенародном голосовании по поправкам к Конституции России в 2020 году. – РС). Поэтому на самом деле надо полагать, что последняя возможность выдвигать свою кандидатуру на выборах у Путина уже была. Сейчас ее нет". Штеффани Шиффер говорит, что признание выборов свободными возможно при условии, когда в них "не учитываются и не подсчитываются для конечного результата голоса людей, которые не должны участвовать в этих выборах". Это, по словам Шиффер, в числе прочих факторов ставит под вопрос признание президентских выборов в России:

– Все голосования, которые российская администрация устроит в государстве, часть которого оккупирована, недействительны с международной точки зрения. Проведение голосования на оккупированных территориях является серьезным вызовом для всех российских выборов. Это очень серьезная проблема. Российская Федерация рискует тем, что ставится под вопрос легитимность, признание будущих президентских выборов в целом.

– Что касается легитимности президента России, можно ли говорить, что он будет нелегитимным, если в голосовании будут принимать участие люди, живущие на оккупированных Россией украинских территориях?

– Я сказала, что это вызов, потому что термин "легитимность" – это не технический термин, связанный с избирательным процессом, а политический. Легитимность означает признание результатов выборов обществом. Только общество определяет, признаёт ли оно своего лидера, свой новоизбранный парламент и так далее. Поэтому нет такого всемирного суда, который бы решил, легитимны выборы или нет. Это так не работает. Но чем больше в ходе избирательного процесса происходит нарушений общепринятых и международных правил, тем выше будет риск непризнания и нелегитимности этих выборов. Я бы сказала, что, проводя выборы на оккупированных территориях, Россия значительно повысит риск нелегитимности, непризнания выборов президента.

– Если говорить о параметрах свободных выборов, что необходимо для того, чтобы выборы были признанными?

– Естественно, выборы не могут происходить на оккупированных территориях, потому что граждан по большей части принуждают участвовать в этих выборах – они не делают это по своей собственной свободной воле. Это первое.

Это видео было снято в оккупированном городе Олешки Херсонской области в единый день голосования в прошлом году. За избирателями приезжали машины и заставляли остающихся дома граждан Украины выходить на улицу и голосовать. Видео опубликовал бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Второе: выборы должны быть основаны на выборе, а настоящего выбора в данном случае нет. Самых сильных кандидатов-конкурентов не допустили к голосованию. Третий пункт – это общественные условия. Должен быть доступ к информации, доступ к кандидатам-конкурентам, должны быть свободные СМИ, возможность проводить агитацию, избирательную кампанию. Все эти условия сегодня в России не выполняются. Четвертое – это гражданский контроль за избирательными процессами. Такой контроль тоже не осуществляется, независимые наблюдатели за выборами исключены из процесса, не регистрируются, не принимаются. Так что можно сказать, что есть сложности со всеми необходимыми условиями для проведения свободных выборов, эти условия не выполнены. Поэтому, просто наблюдая за происходящим перед днем голосования, можно сказать, что условия для проведения свободных выборов в России крайне плохие, – говорит Штеффани Шиффер.

Проведение российских президентских выборов на временно оккупированных территориях Украины осудил и президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Марк Кулс:

– Незаконное проведение таких так называемых выборов и принуждение граждан Украины к участию в них представляет собой грубое нарушение международного права и прав граждан, которых защищает Европейская конвенция по правам человека. Это еще одна попытка Российской Федерации легализовать временную оккупацию и аннексию украинских территорий. Эти планы Конгресс осудил в декларации о второй годовщине войны России против Украины. Она будет обсуждаться на сессии в Страссбурге 26-28 марта этого года. Ранее Конгресс решительно осудил и аннексию Россией Автономной республики Крым и города Севастополя в 2014 году, с десятилетием которой совпадают так называемые выборы. Я вновь заявляю, что в этот решающий момент мы солидарны с Украиной и украинским народом.

Аннексированный Крым

Даты, на которые назначены выборы президента России в 2024 году, совпадают с десятилетием аннексии Крыма: 16 марта 2014 года на полуострове прошел незаконный референдум, а 18 марта в Кремле подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав России.

"Этих нарративов следует больше ожидать с приближением марта, в преддверии самих выборов", – говорит президент Первого международного фонда развития Украины политолог Николай Волковский.

"Проведение выборов в Крыму в 2018 и 2020 годах стало первым вызовом для признания результатов голосования. Сейчас ситуация отличается еще и тем, что происходит на оккупированных регионах, какие созданы условия для волеизъявления. Это и ограничение свобод, и нарушения прав человека, к этому добавляются военные преступления. Все правовые, информационные условия сейчас значительно ухудшились по сравнению с прошлыми годами", – говорит Штеффани Шиффер.

Жители полуострова в разговоре с корреспондентом Радио Свобода отмечают, что пока что (в середине февраля, за несколько недель до голосования) никакого ажиотажа вокруг выборов не ощущается. Предвыборная агитация практически неотличима от провоенной, к которой крымчане привыкли в последние два года.

"Сегодня специально посмотрела, сколько билбордов посвящено выборам. От работы до дома по дороге встретилось больше 30 штук. Из них с натяжкой про выборы два", – говорит Мария из Севастополя (настоящие имена жителей аннексированного Крыма известны редакции, но изменены из соображений безопасности). На одном из плакатов, по словам женщины, напечатаны слова "Севастополь Россия Путин 2024" и изображен памятник флотскому офицеру Александру Казарскому, командиру брига "Меркурий", но "без призыва голосовать и без упоминания выборов". На другом – эмблема "Единой России" и надпись "Голосуем за Россию". В последние дни на остановках стало больше плакатов с датами выборов и символикой "Единой России".

"По городу все время что-то висит в духе "Za Россию, za Путина", – говорит Мария. – Один раз видела билборд "Время новых людей" с фотографией Даванкова (кандидат в президенты России от партии "Новые люди". – РС), это точно к выборам повесили. А так что-то новое периодически вешают, но оно все в той же риторике и стилистике, что и до выборов. Поэтому как будто ничего и не поменялось".

"Встречаются "шедевры" вроде "Мы вместе сила – голосуем за Россию". Это наружная реклама. А еще все троллейбусы в буквах V. Это теперь означает "Vыборы". Военную тему используют [в предвыборной агитации]. Не прямо, но есть, конечно. Просто к этим V и Z все уже привыкли, это как часть языка тут", – рассказывает севастополец по имени Сергей.

"Мне кажется, всем эта история [с войной] уже сильно осточертела, и [назначенные Россией местные] власти это чувствуют. Они действуют осторожно, не хотят никого раздражать своей рекламой. С одной стороны, нужно создавать иллюзию всеобщей поддержки "СВО" ("специальная военная операция", так в России и на оккупированных ей территориях официально называют полномасштабную войну с Украиной. – РС). С другой – они там хорошо чувствуют, какое у людей настроение. За исключением кучки отмороженных, всем остальным ужасно всё надоело. Все хотят уже просто жить нормально", – рассказал Радио Свобода Станислав из Ялты.

"Учитывая предвыборный список кандидатов, всем понятно, что это будет очередная имитация выборов или очередные выборы с заранее известным результатом. Поэтому с рекламой и агитацией никто особо не напрягается", – объясняет Евгения Горюнова.

"Проведение выборов в авторитарных странах – это больше, чем просто театральное представление. Они являются критически важным инструментом для диктаторов, чтобы сохранить власть", – говорит Николай Волковский.

Какой процент крымчан в действительности поддерживает аннексию и сколько жителей полуострова готовы проголосовать за Владимира Путина, доподлинно неизвестно. Провести независимые социологические исследования в захваченном регионе возможности нет. Противники аннексии и Путина, как правило, держат свое мнение при себе, поскольку людям с подобными взглядами крайне опасно выражать их вслух.

Эксперты общественной организации "Крым СОС" указывают на то, что по сложившейся традиции накануне выборов представители оккупационной власти полуострова начинают создавать видимость бурной деятельности. Обычно агитаторы и чиновники встречаются с избирателями и составляют "реестр поручений" от их имени, которые обещают выполнить. Так происходит и в этот раз.

"В этом году проводится "масштабный прием граждан от имени главы крымского парламента" [Владимира Константинова], в частности, в Судаке. Цель таких мероприятий – не решить проблему, а сделать вид, что ее решают. Руководители местных оккупационных властей составляют список проблем, который из года в год не меняется", – говорит юристка "Крым СОС" Анастасия Калинина.

Проукраинские настроения в аннексированном регионе по-прежнему сильны. Об этом свидетельствует рекордное число административных дел за "дискредитацию российской армии", заведенных против крымчан после начала вторжения, а также активность на полуострове сторонников антивоенного проукраинского движения "Желтая лента".

Россия отказалась от международного наблюдения

Штеффани Шиффер, председатель совета Европейской платформы за демократические выборы, обращает внимание на то, что нельзя придавать легитимность выборам через простой факт международного наблюдения, особенно учитывая, что условия проведения голосования "искажены и ущемлены, как сейчас в случае Российской Федерации". В то же время Россия является членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ традиционно организует крупные миссии международного наблюдения в странах – членах организации и приглашать такую миссию является одним из обязательств участника ОБСЕ:

– Россия на самом деле является и сегодня государством, входящим в ОБСЕ, хотя она постоянно нарушает все основные правила и условия членства в этой организации, касающиеся прав человека, безопасности и так далее. Одно из условия участия в ОБСЕ – это приглашение международной миссии по наблюдению за выборами. Каждое государство, входящее в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, обязано приглашать ее миссию для наблюдения за выборами. Россия в нынешнем году отказалась от этого – такая информация была обнародована совсем недавно. Этим Российская Федерация опять нарушает одно из основных правил участия в ОБСЕ. ОБСЕ не будет представлена и не будет в состоянии наблюдать за президентскими выборами. Надо сказать, что международное наблюдение за этими выборами все-таки может осуществиться, и в прошлом Госдума и Совет Федерации приглашали международных наблюдателей, но это не были наблюдательные миссии, которые работают с бесстрастной и нейтральной методологией, какую использует ОБСЕ. Как правило, то, что появляется на президентских выборах, – это краткосрочные миссии из дружеских государств. Если так и произойдет, тогда надо сказать, что это будет попытка оценивать, попытка самим себе организовать положительную и доброжелательную оценку выборов.

– Такие "дружеские" наблюдения за выборами придают им легитимность, признание или нет? Как мы можем оценивать участие таких наблюдателей?

Мы не признаем легитимными грядущие президентские выборы

– Если мы берем определение легитимности как признание результатов через население, через избирателей, тогда, естественно, цель этой операции – приглашения фейковых международных наблюдателей – придать выборам легитимность. Если мы заговорили об этом, тогда надо сказать, что это фейковые, не долгосрочные, а только краткосрочные миссии, без методологии, без отчетов. Так они работают. Это делается с целью, чтобы российские избиратели получили лживые свидетельства, что эти выборы будут иметь какое-то международное признание. Те избиратели, которые плохо информированы о характере краткосрочных миссий, будут верить, что эти выборы признаны, и в легитимность избранного кандидата. Это полная ложь. Желательно, чтобы российские избиратели об этом знали. Это попытка придать легитимность лживым и ненастоящим выборам.

– То, что Россия отказалась от наблюдательной миссии в рамках ОБСЕ, – что это означает для будущих выборов?

– Это означает, что независимая подробная оценка избирательного процесса с точки зрения ОБСЕ не может быть дана. Можно всего лишь давать оценку общей политической обстановки, ситуации прав человека, доступа к информации, ситуации с политзаключенными и так далее. Но при этом не будет возможности давать информацию о подробностях процесса голосования.

– Европейская платформа за демократические выборы будет каким-то образом реагировать на организацию голосования на оккупированных территориях? Считаете ли вы это нарушением?

– Да, мы будем следить за попытками организовать фейковые, политизированные, предвзятые миссии. Мы будем информировать все институты, которые имеют к этому отношение. Но то, что мы объявлены нежелательной организацией в России, мешает нам работать в самой Российской Федерации. При этом мы можем наблюдать за поведением наших европейских наблюдателей, и это мы, безусловно, будем делать. На самом деле наша общая позиция сильно не поменялась. Мы не признаем легитимными грядущие президентские выборы, так как они связаны с незаконным общероссийским голосованием по поправкам к Конституции [в том числе о продлении президентских полномочий]. Это голосование было неконституционным, и оно лишает кандидата Путина в принципе пассивного избирательного права. Он не может быть избранным, потому что поправки были неконституционными.