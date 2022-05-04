Алексея Навального могут перевести в колонию, где пытали заключённых

Оппозиционный политик Алексей Навальный после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве в Фонде борьбы с коррупцией будет переведён в исправительную колонию строгого режима в посёлке Мелехово Владимирской области. Об этом ему рассказали заключённые колонии, сообщил он в социальных сетях.
“Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют “тюрьму в тюрьме” для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти. Ну что ж, зато у меня будет повод использовать модный эмоджи”, — написал Навальный и прикрепил к сообщению смайлик с розовыми ногтями.
В Мелехове находится колония строгого режима ИК-6. В марте прошлого года "Медиазона" опубликовала выдержки из 60-страничного письма бывшего заключённого ИК-6 Ивана Фомина. В нём Фомин описывает случаи избиений, пыток и сексуального насилия в колонии.
Навальный приговорён по новому делу в конце марта 2022 года. Суд назначил ему девяти лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 млн рублей за мошенничество при сборе пожертвований в ФБК и неуважении к судье.
Оппозиционер настаивает на своей невиновности, он и его сторонники считают, что уголовное преследование обусловлено лишь политическими мотивами. Правозащитные организации признают его политическим заключённым. Его освобождения требовали Европейский Союз, президент США Джо Байден, многие общественные деятели.
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