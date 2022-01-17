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Европейский союз призвал Россию "немедленно" освободить Навального 

Алексей Навальный за несколько минут до задержания, Москва, аэропорт Шереметьево, 17 января 2021 года 

В годовщину ареста Алексея Навального Евросоюз опубликовал обращение к российским властям от имени главы внешнеполитической службы ЕС Жозефа Борреля с призывом "немедленно и безоговорочно" освободить оппозиционера, а также находящуюся под арестом бывшую главу уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву.

"Европейский союз открыто называет судебное преследование и приговор Навальному политически мотивированными", – говорится в обращении. Кроме того, ЕС снова призвал провести расследование отравления оппозиционера боевым отравляющим веществом "Новичок".

В понедельник также стало известно, что до конца января в российский суд поступит новое уголовное дело в отношении Алексея Навального, которое включает в себя обвинения в финансовом мошенничестве и оскорблении судьи Веры Акимовой. По совокупности обвинений Навальному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ровно год назад, 17 января, оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев проходил реабилитацию после отравления в России боевым химическим веществом из группы "Новичок". С того дня он лишён свободы: сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.

За год нахождения Навального в колонии российские власти фактически полностью уничтожили политические структуры, связанные с оппозиционером. Штабы политика и организованный им Фонд борьбы с коррупцией были признаны "экстремистскими организациями" и запрещены в России, десятки их членов либо находятся под арестом, либо были вынуждены покинуть Россию, среди них – бывший глава федерального штаба Навального Леонид Волков, директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь. Против самого Навального было возбуждено ещё несколько уголовных дел.

США, Великобритания и страны ЕС в ответ на преследование лидера российской оппозиции грозили России серьёзными санкциями, но в итоге ограничились лишь санкциями против нескольких физических лиц и организаций, которые, по мнению Запада, участвовали в попытке отравления Навального.

По итогам совместного расследования изданий The Insider, Bellingcat (включены в реестр СМИ-"иноагентов"), CNN и Der Spiegel были опубликованы имена и звания сотрудников ФСБ, подозреваемых в причастности к покушению на Навального. Сам оппозиционер выложил свою беседу с Константином Кудрявцевым – предполагаемым сотрудником российской спецслужбы, который мог участвовать в его отравлении. Кудрявцев рассказал множество деталей покушения. Он в том числе пояснил, что яд был нанесен на нижнее бельё оппозиционера в гостинице города Томска, где останавливался Навальный, а уничтожить следы отравления ФСБ помогали сотрудники транспортной полиции.

Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент Владимир Путин. В Кремле эти обвинения отвергают.

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