ФСИН: Навального везут в колонию особого режима. Связи с ним нет

Российского оппозиционера Алексея Навального везут в колонию особого режима. Это следует из сообщения суда во Владимире, пишет SOTAvision.

Судья зачитал справку регионального отделения ФСИН от 12 декабря, согласно которой Навальный "убыл" из колонии номер 6, где он находился до последнего времени, "в исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области, в соответствии со вступившим в законную силу приговором Мосгорсуда от 4 августа 2023 года". Тогда суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по обвинению в создании и финансировании экстремистского сообщества.

Заседание перенесли на 18 декабря "до выяснения местонахождения" Навального, уточнили в суде. В какую колонию этапировали политика, станет известно, когда он туда прибудет.

В России работает порядка 30 колоний особого режима, в том числе "Полярная сова", "Чёрный дельфин" и "Белый лебедь". Согласно закону, отбывают наказание в них мужчины, которым дали пожизненный срок, или "особо опасные рецидивисты".

В колониях особого режима максимально строгие условия. Осуждённые находятся под усиленным контролем, на окнах и дверях могут быть двойные решётки, перемещение заключённых возможно в полусогнутом состоянии. У них серьёзно ограничены переписка и свидания.

По словам пресс-секретарь Навального Киры Ярмыш, политика, по утверждениям ФСИН, увезли из колонии 11 декабря, однако адвокатам не разрешали с ним встретиться с 6 декабря. К заседаниям суда его не подключали по видеосвязи якобы из-за "аварии с электричеством" в ИК-6.