Алексей Навальный приговорён к 19 годам особого режима

Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 19 годам особого режима по делу о создании экстремистского собщества. Заседание прошло в колонии строгого режима во Владимирской области, где политик отбывает девятилетний срок по делу о мошенничестве.

Экстремистским сообществом российские власти считают основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы сторонников политика.

Навального также признали виновным и по другим статьям Уголовного кодекса. В частности, о публичных призывах к екстремизму; реабилитации нацизма; вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, опасных для жизни; создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан; финансирование экстремизма.

Особый режим означает, что политик будет содержаться в особо строгих условиях, схожих с теми, что положены приговорённым к пожизненному заключению.

Бывшего технического директора канала "Навальный LIVE" Даниэла Холодного отправили в колонию общего режима. Но на какой срок, журналисты не смогли услышать из-за плохого качества звука трансляции.

За сутки до завершительного судебного заседания соратники Навального опубликовали в соцсетях его обращение. В нём Навальный допустил, что его приговорят к длительному сроку заключения, но призывал сочувствующих ему "не причитать" по этому поводу и не дать себя запугать, а продолжать бороться против войны в Украине и режима Владимира Путина.

20 июля Алексей Навальный выступил в суде с последним словом. В своей речи он обвинил российские власти в обнищании населения, а также вновь осудил войну против Украины.

Навальный - один из наиболее известных российских оппозиционеров, - находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Это произошло сразу после возвращения Навального из Германии, где он проходил лечение после отравления в России, как установили специалисты, боевым ядом "Новичок".

Изначально политик отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове и должен был выйти на свободу летом 2023 года, но в июне 2022-го вступил в силу приговор по новому делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима. После этого его перевели в исправительную колонию строгого режима ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области.

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