Навальному назначили "самое строгое из возможных наказаний в колониях"

Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии строгого режима во Владимирской области, помещён в Единое помещение камерного типа (ЕПКТ) сроком на 12 месяцев. Об этом сообщается в твиттере Навального.

"Год ЕПКТ – это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов", - пишет Навальный. Единое помещение камерного типа, по сути, представляет собой тюремную камеру. Права помещённых в него осуждённых ещё более ограничены в сравнении с "обычными" заключёнными колонии. ЕПКТ есть на территории далеко не всех колоний, однако в колонии №6, где находится Навальный, оно имеется.

Как пишет Навальный, решение о его направлении в ЕПКТ приняла 26 сентября комиссия в связи с его "неисправимостью" (точные формулировки неизвестны).

Ранее Навального менее чем за год двадцать раз помещали в колонии в штрафной изолятор (ШИЗО), а также в помещение камерного типа (ПКТ).

Накануне Первый апелляционный суд оставил в силе приговоры Алексею Навальному и бывшему техническому директору канала "Навальный LIVE" Даниэлю Холодному. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании, приговорив оппозиционера к 19 годам колонии особого режима. Он предполагает самую серьёзную степень изоляции: в год осуждённому положено только два коротких и одно длительное свидание, одна посылка и одна бандероль. После вступления приговора в силу Навального должны отправить в колонию особого режима, которых в стране всего несколько. Там содержатся осуждённые к пожизненному лишению свободы, а также опасные рецидивисты (таким признали Навального). Сам он вину не признаёт, многочисленные правозащитные организации признали его политзаключённым.