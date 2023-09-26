Апелляционный суд оставил в силе приговоры Навальному и Холодному

Первый апелляционный суд оставил в силе приговоры оппозиционному политику Алексею Навальному и бывшему техническому директору канала "Навальный LIVE" Даниэлю Холодному.

В августе Мосгорсуд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании, приговорив оппозиционера к 19 годам колонии особого режима. Он предполагает самую серьёзную степень изоляции: в год осуждённому положено только два коротких и одно длительное свидание, одна посылка и одна бандероль.

Холодному в свою очередь дали восемь лет колонии общего режима по обвинению в участии в деятельности экстремистского сообщества и финансировании экстремизма.

Издание "Медиазона" отмечает, что за несколько дней до апелляционного суда Алексея Навального, который пока находится в исправительной колонии №6 Владимирской области, в двадцатый раз перевели в камеру штрафного изолятора.

В отличие от него Даниэль Холодный смог принять участие в заседании. В последнем перед вынесением решения слове он сказал буквально следующее: "Я нахожусь сейчас здесь по одной причине - я не испугался вашего следствия и суда. Я отказался предать своих друзей и дать следствию нужные показания. Поэтому вы дали мне 8 лет и всё у меня отняли... Ради лучшего будущего я готов заплатить эту цену, чтобы этого не пришлось делать моим детям. Это мой гражданский долг. Но однажды мы с вами, уважаемые судьи и прокуроры, поменяемся местами, поэтому у меня к вам всего один вопрос: есть ли у вас убеждения, за которые вы готовы будете заплатить ту цену, которую сейчас плачу я, тысячи политзаключённых и их семьи? Я думаю, нет... Когда меня этапировали из Москвы, мой товарищ-зэк сказал мне в напутствие следующие слова: не верь, не бойся, не проси. Вы знаете, я думаю, это очень хороший жизненный девиз. Поэтому я хочу сказать вам: я вам не верю, я вас не боюсь и я у вас ничего не прошу".