Навальный и Ходорковский назвали преследование Стрелкова политическим

Находящийся в колонии и признанный политзаключённым российский оппозиционер Алексей Навальный назвал политическим заключённым Игоря Стрелкова (Гиркина) - полковника запаса ФСБ и бывшего командира сепаратистов "ДНР", на днях отправленного в Москве в СИЗО по обвинению в призывах к экстремизму.

"Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остаётся под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключённым", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере Навального.

Оппозиционер призвал судить Стрелкова за его деятельность в Украине, а также напомнил о пожизненном приговоре, вынесенном ему нидерландским судом по делу о катастрофе малайзийского "Боинга". Однако, как отметил Навальный, "сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто — за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина".

Соратники Навального, в частности Леонид Волков, поддержали этот тезис, отметив, что Стрелкова необходимо судить за "настоящие" преступления, а не за "выдуманные".

Ещё один видный российский оппозиционер, находящийся в эмиграции Михаил Ходорковский, также заявил, что считает незаконным преследование Стрелкова. "Не является преступлением выражение любого, даже крайне неприятного мнения, а значит, нынешнее обвинение Гиркину противоправно и делает из него человека, преследуемого в России по политическим мотивам. И по этому обвинению он должен быть оправдан", — написал Ходорковский в телеграме, подчеркнул, что считает Стрелкова преступником в связи с его участием в войне в Украине и в соответствии с решением нидерландского суда.

Ранее Ходорковский во время мятежа ЧВК "Вагнер" заявлял о ситуативной поддержке Евгения Пригожина против Владимира Путина. Это мнение вызвало живую дискуссию в Сети.

Один из руководителей ликвидированного российскими властями правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов ранее отмечал, что Стрелков не соответствует критериям "Мемориала" для признания политзаключённым, поскольку призывал к насилию.

Игорь Стрелков (Гиркин) был задержан 21 июля и отправлен в СИЗО на два месяца из-за постов в телеграме. Вину он не признаёт. Стрелков критикует российское руководство с радикально провоенных позиций.

В 2017 году на телеканале "Дождь" состоялись дебаты Навального и Стрелкова. Они не сошлись во мнении относительно войны в Донбассе и вообще Украины, однако во многом совпали в негативных оценках российских властей.

Другие новости Радио Свобода: