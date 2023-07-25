"Замели болезного". Соцсети обсуждают арест Игоря Стрелкова

21 июля в своей московской квартире был задержан Игорь Стрелков (Гиркин). 23-го его поместили в СИЗО "Лефортово". Гиркина обвиняют в призывах к экстремистской деятельности.

Нюансы дела объясняет бывший прокурор Алексей Федяров:

О деле Игоря Гиркина, тезисно.

Со слов адвоката дело возбуждено по части 2 статьи 280 УК - призывы к экстремистской деятельности.

Соль уже здесь. Эта статья подследственна следователям ФСБ.

Забавно, конечно, что сам экстремизм - статья 282 УК подследственна СКР, а призывы к нему ФСБ, но это не забавнее конструкций самих норм.

Читаем.

Часть 1 статьи 282 УК, экстремизм (следователи СКР): «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года».

Часть 1 статьи 280 УК (следователи ФСБ): «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Обратите внимание: для привлечения к уголовной ответственности за экстремизм требуется привлечение к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Для привлечения за призывы к этим деяниям подобного ограничения нет - то есть за само преступление уголовная ответственность наступает только после привлечения к административной, а за призывы к этому преступлению сразу.

Но и это ерунда. Вы попробуйте мысленно разграничить возбуждение ненависти и призывы к возбуждению ненависти. Сложно: Для этого вам потребуется эксперт ФСБ, а если он занят, то деструктолог. Эти разбираются.

Игоря Гиркина не привлекали к административной ответственностью и СКР помочь с экстремизмом не смог, но ФСБ, же как мы разобрались, расследует не экстремизм, а призывы к нему, потому вуаля.

Эксперт ФСБ время для коллеги нашёл, деструктолога беспокоить не стали.

Обустроили всё лихо, и, отметим, тихо.

Лихо, потому что моментально арестовали, не заморачиваясь задержанием и томлением в ИВС, тихо - потому что заткнули всех, хотя бытует мнение, оно и моё, что затыкать особо не надо было никого. Эта публика рычит только в нужную сторону, от неё даже на передачи и письма (особенно письма), рассчитывать не стоит.

Статья у Игоря Всеволодовича средней тяжести, срок лишения свободы до 5 лет, но судя по ряду признаков, это начало.

Прогнозы.

Торопиться не будут. В суд дело уйдет не скоро.

Активность купирована, осколки Клуба рассерженных патриотов обтаивают на глазах, уверен, что их показания мы ещё увидим, причём это будут не доказательства защиты.

С учетом богатства исследуемого материала, из дела можно лепить любую конструкцию. Налепил, дал обсохнуть, ещё налепил.

Меру пресечения менять не будут, это совершенно понятно и адвокату, который возмущался лишь тем, что ему не дали приобщить характеризующие материалы, и Игорю Всеволодовичу, который просил домашний арест.

Будет срок. Мой прокурорский калькулятор отсчитывает ориентир в 7 лет, в детали уходить не буду.

Но и потом добавлять по полгодика-году можно очень долго.

Уверен, что будет масса комментариев о том, что всё это ровно до самонарождения Прекрасной России Будущего, а потом всех отпустят.

Отвечаю всем разом: херов как дров.

В прошлом году суд в Гааге приговорил Гиркина к пожизненному заключению за причастность к крушению пассажирского самолёта "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний".

"Либералы" довольны тем, что справедливость восторжествовала, пусть даже таким извращённым способом.

Константин Сонин

По поводу вчерашнего ареста Гиркина, вопрос.



Из сталинских подручных, напрямую ответственных за убийства, пытки, депортации безвинных граждан, большинство было в итоге казнено. Министры госбезопасности Меркулов, Берия, Абакумов, глава ОГПУ Ягода, министр внутренних дел Ежов, многочисленные замминистры и начальники департаментов, их заместители и сотрудники...



Конечно, все они были казнены не за то, в чём были виновны, но вот вопрос - есть ли разница? Гиркин осужден Международным трибуналом за убийство мирных граждан - пассажиров Малазийского Боинга, рейс 370, в июле 2014 года. (Самолёт был сбит ракетой российского подразделения ПВО, защищавшего гиркинских "сепаратистов".)



Теперь Гиркин сидит в тюрьме из-за того, что критиковал Путина за необъявление тотальной войны против Украины. Но какая разница, что там в формальном обвинении? Он должен, по закону, сидеть, и сидит.



Это, кстати, не совсем абстрактный вопрос. Мне кажется, что у Путина и его нечисти - всех этих шойг, патрушевых, лавровых - гораздо больше шансов кончить как Берия с Кобуловым и Абакумовым, чем в Гааге. То есть быть расстрелянными за их преступления перед страной и гражданами по каким-то абсурдным, фальсифицированным обвинениям. И что, мы тогда скажем, что это плохо?

Александр Подрабинек

Вот бывает же, что при хаотичном и неразборчивом применении оружия одна из пуль ненароком попадает в правильную цель. В экстремизме кого только не обвиняли в современной России, а вот Стрелкова-Гиркина обвинили может и не за то, но по сути правильно. Не зря же 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его виновным в крушении самолёта Boeing-777 и приговорил к пожизненному заключению. Пока непонятно, задержан он или арестован, обвиняется или подозревается и в чем именно. Скоро узнаем. Радости особой нет, но и жалости тоже. Чем больше пауки в банке перекусают друг-друга, тем лучше.

Максим Дбар

По заявлению наемника из незаконной и, как мы теперь знаем со слов Путина, несуществующей ЧВК Вагнер задержан военный преступник Гиркин, но не по обвинению в военных преступлениях, а за эсктремизм, читай, критику другого военного преступника. Осужденный на пожизненное судом в Гааге задержан по приказу разыскиваемого судом в Гааге и по заявлению будущего фигуранта суда в Гааге. Это настолько пост-постирония, что уже больше на х#$ню, чем на иронию похоже.

Илья Жегулев

ФСБ, СБУ и международный трибунал провели совместную операцию по задержанию Игоря Стрелкова. Гиркин задержан.

Шучу. Гиркина и правда задержали, но СБУ и трибунал не при чем. У этих вопросы к Гиркину всего лишь про сбитый самолёт и участие в войне в Украине. Мелочи какие.

Но Стрелков совершил преступление похуже.

Он стал БЛОГГЕРОМ!

Жаль, такой контент пропал(

Дмитрий Гудков

Гиркина... Стрелкова… Или как его там – в общем, того самого, кто развязал войну с Украиной и сбил Боинг, повязал российский СК.

Экстремист, говорят.

А ведь мог бы сам, в Гаагу – там тюрьмы, говорят, поуютнее будут.

Как и предупреждал, начинаются репрессии против ура-патриотов. Конфликты обостряются, напряжение в системе растет. Когда-нибудь и Владимира Владимировича. Под белы руки, за шкирку, из бункера…

Павел Каныгин

Военный преступник и блогер Игорь Стрелков-Гиркин был давней занозой во многих задницах. Давней настолько, что все к ней привыкли. Но безобидность его на самом деле была мнимой. В 2014 году на заре «русской весны», его портреты люди поднимали на демонстрациях чаще, чем Путина. А с 2015 году Гиркин отправляется в турне по России. Он завоевывает репутацию среди военных, яростно критикуя «мягкотелую» политику Кремля.

Вспомним и «начало карьеры» Гиркина. В конце 90-х он участвовал в зачистках чеченского населения в Мескер-Юрт, в результате которых несколько человек пропали без вести. Тела их так и не нашли. Внесудебные казни, которые «федералы» практиковали в Чечне, были повсеместной практикой. Настолько, что сам Гиркин не стеснялся и хвалился участием в них. Благодаря его мемуарам мы и провели вместе с «Мемориалом» расследование событий в Мескер-Юрте.

Жестокие практики Гиркин применял и в 2014 году в Славянске. По его решению законами захваченного города стали приказы Сталина. За их нарушение расстреливали. Гиркин не унимался, призывал к расширению войны с Украиной. Когда 24 февраля это произошло, он перешёл к ещё более яростной риторике, набирая очки среди радикалов. И, как говорят многие его соратники, грезил политической карьерой и местом в Госдуме.

В обмен, как говорят, Гиркин был бы готов успокоиться, встав в послушный строй «системной оппозиции». Возможно, это бы и правда сработало, и мы бы увидели совсем другого, «думского» Гиркина. Однако допустить возвышение очередного амбициозного полковника ФСБ, но на этот раз ещё и с характером садиста, никак не мог Кремль, где уже сидит один такой

Поводом для нейтрализации Гиркина стал мятеж Пригожина, позволивший Кремлю начать зачистку радикалов. Нисколько не помогло ему, что во время самого мятежа он встал на сторону Кремля.

Получается, лучше бы добровольно ехал в Гаагу, где его ждал бесплатный и комфортабельный полный пансион как осужденного за убийство пассажиров Малайзийского боинга.

Но теперь впереди у него только русская тюрьма. Безо всякой весны.

Андрей Десницкий

А вообще хороший сигнал всем этим.

В Гааге-то оно всяко комфортабельней, чем в Лефортово.

Йогурты на завтрак, опять же.

Адвокаты там, права человека всякие.

Есть у оппозиционных комментаторов и другие причины для злорадства.

Наталья Геворкян

Очень испугался начальник страны. Интересно наблюдать за зачисткой лояльной как бы поляны*

PS Давайте поясню. Под как бы лояльным я имею в виду, что Стрелков все же их сукин сын

Роман Попков

Все эти рассерженные патриоты любят клеймить своих врагов словом "куколдизм" и уличать в прочих девиациях.

В действительности именно радикальные державники и есть самые болезненные извращенцы Российской Федерации. Требующие от государства арестов - и получающие аресты. Мечтающие о казнях - и получающие казни (вспомним маленького упыря Мангушева, умершего на коленях от "вагнеровской" пули в голову).

Они ползут с железным ошейником на шее и хрипят от недостатка ГУЛАГа, царских виселиц и сталинских "троек". А государство пинает их сапогом и ссыт им на голову. Такая вот ситуация.

Сергей Ауслендер

Из ТГ-канала бывшего полковника, героя Новороссии, а ныне подследственного гражданина Стрелкова (он же Гиркин): «Зашкаливающий цинизм системы: участники вооруженного мятежа, предпринявшие «поход на Москву» и попутно лишившие жизни 15 человек, вместе со своим главарем сейчас разгуливают на свободе, а русский офицер, прошедший 5 войн и отдавший всю свою жизнь на служение Родине - за решеткой».



Мог бы короче сформулировать - «Передайте т-щу...., произошла чудовищная ошибка...»



А им говорили, система вошла в режим самовоспроизводства и, поскольку настоящих врагов режима не осталось, начинает жрать своих. Совсем уроков истории (причем, относительно недавней) не учат, идиоты.

Олег Пшеничный

Что касается Стрелкова, то каждый ФСБ-шник при поступлении на службу должен назубок знать итоги службы и жизни Ягоды, Ежова и Берии. Три эксперимента подряд - это уже научный закон.

В связи с арестом вновь стала популярной созданная ещё до 24 февраля 2022 "фотожаба".

Политолог Аббас Галлямов считает, что арест Срелкова подрывает основы режима.

Арест Гиркина - это отличная новость для российской оппозиции. Речь здесь даже не столько о справедливости (хотя и о ней, конечно, тоже), сколько о долгосрочных последствиях для российской политики. Власти приступили к окончательному уничтожении базы своей общественной поддержки. Репрессии против «патриотов» изменят отношение этой публики к Путину. «Эге, - скажут они, - так оппозиция, оказывается, права была. Путин-то действительно тираном и диктатором оказался. Он не столько о Родине думает, сколько о своём троне печётся. За правду человека «экстремистом» объявляет».

Теперь факторы внешней политики, прежде доминировавшие в сознании этой группы, начнут отходить на задний план по отношению к политике внутренней - в частности к теме репрессий, свободы слова и всего такого прочего. А здесь причин любить власть вообще не видно.

Украинцы тоже рады.

Сергей Наумович

Это реально очень смешно и забавно🤣

Один чувак на россии сбивал самолеты, вертолеты, захватил Ростов и Воронеж, военной колонной во всеоружии шел на Москву и в итоге перед ним извинились, вернули 10 млрд фублей, изъятых в ходе обысков, и попросили передать военный опыт в Беларуси. Ведь просто произошло недоразумение😂 Этот же (на фото) ничего подобного не делал и он — «экстремист»)) А тот чувак — нет))) Целиком и полностью оддерживаю такой подход на россии! Анархия должна быть тотальной!

Некоторые в российской либеральной оппозиции, правда, не радуются и считают арест признаком ужесточения репрессий. Алексей Навальный назвал Стрелкова политическим заключённым.

Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остаётся под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключённым.

Ранее Стрелков был осуждён судом Нидерландов в процессе, который, с моей точки зрения, соответствует принципу независимости суда. В любом случае факт убийства 298 пассажиров «Боинга» должен быть расследован Россией, а все виновные — понести справедливое наказание. Сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределённом статусе. Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда. Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто — за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина.

Безусловно, критика Стрелкова — это критика справа. Он ругал людоедов за их недостаточный аппетит. И давал советы, как половчее есть людей. И как правильнее вести незаконную, агрессивную и глупую войну. Однако вне зависимости от взглядов Стрелкова мы должны стоять на позициях закона и справедливости. Человека можно судить только за то преступление, которое он совершил. Злорадствовать о том, что Стрелков пал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие

Андрей Минкин

Задержали и увезли Стрелкова (Гиркина).

По словам его жены "увезли в неизвестном направлении".

Наивная женщина. Это "направление" всем известно: на нары.

Удивительно долго Николка кричал на всю Ивановскую:

"Нельзя молиться за царя Ирода! Богородица не велит!" (Подробности у Пушкина в "Борисе Годунове".)

Помните?

ЮРОДИВЫЙ. Николку маленькие дети обижают. Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича.

БОЯРЕ. Поди прочь, дурак! схватите дурака!

ЦАРЬ. Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка.

Годунов был жесток и беспощаден. Терпимость и милосердие ("молись за меня") он показывал в Кремле перед народом. Показывал днём. А куда Юродивый делся ночью, у Пушкина не написано. Во всяком случае, больше Николка в трагедии не появляется.

...В конце концов детей Годунова тоже зарезали. Помните?

БОЯРИН. Народ! Мария Годунова и сын её Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мёртвые трупы.

(Народ в ужасе молчит.)

Формула "мёртвые трупы" — шедевр.

Владимир Пастухов

Все как-то разом ускорилось. Власть после мятежа забегала как ошпаренная. Навальному – еще двадцать, хотя он и так сидит на ПЖП (Пока Жив Путин). Туда же до кучи и Стрелкова. Решили зачистить патриотическую площадку? Для кого? Неужели вытащат раненого в мягкие ткани Рогозина? Вспоминается старый анекдот про мужика, очень похожего на Маркса. Его вызвали в органы и предложили сбрить бороду. Через неделю он приходит тщательно выбритый. Его похвалили, а он в ответ: “Ну да, бороду сбрил. А с мыслями что делать?”. Вот сейчас они Стрелкова раздавят как клопа. Но вот что делать с мыслями, которые он транслировал? У этого ареста - тысяча поводов и всего одна причина: транслируемые Стрелковым идеи становятся чересчур популярными среди сторонников режима и особенно в армейской и полицейской среде.

Илья Вайцман

Замели болезного... Уничтожив за четверть века либеральную оппозицию, режим теперь пошел и по «турбопатриотам», которых сам же вырастил. Мятеж Пригожина показал, что сегодня угроза бункерфюреру исходит и от них тоже, поэтому решено закатать в бетон вообще всё. «Левый уклон» там или «правый уклон» - неважно, все кто не ходит строем сегодня «экстремисты».

«Всех убью, один останусь!», ага.

Иннокентий Буковский

К посадке Игоря Ивановича Стрелкова следует сказать вот что:

Стрелков - враг. Человек, «нажавший спусковой курок войны» на Востоке Украины и человек, ответственный за MH-17.

Но Стрелков - это враг, которого уважаешь. Это не специалист по переобуванию в воздухе, не специалист по работе языком. Не нажил он на войне ни денег ни званий в отличие от.

Стрелков - это кадровый офицер с системой ценностей (пусть нам и не близких). Судя по интервью и воспоминаниям он старался воевать более-менее правильно, не давал мародерствовать и беспредельничать (вроде даже расстреливал за такое) и не был отбитым уркаганом типа Гиви или Моторолы.

Таких уважают по обе стороны фронта.

И сел Стрелков в России не за военные дела, а за слова.

Конечно, он был бы важнейшим человеком на международном процессе, но, скорее всего, сгинет в российских тюрьмах.

Насколько известно, Игорь Иванович человек верующий и будем надеяться, что он сможет найти силы, чтобы раскаяться в содеянном. Время для размышлений ему предоставлено.

Дмитрий Чернышев не согласен ни с теми, ни с другими.

Читаю комментарии к аресту Гиркина и вижу, как люди постоянно совершают две логические ошибки:

1. Российский суд раз в жизни сделал хорошее дело — задержал террориста. Дескать, стоящие часы два раза в сутки показывают правильное время

2. Гиркин — враг, но он честный, принципиальный и идейный враг. А следовательно, он заслуживает уважение. См. лапидарное "Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать".

НЕТ. Оба раза — мимо.

1. Российский суд не стал ни на йоту лучше. Он задержал Гиркина не за участие в нападении на Крым и Донбасс, не за расстрелы людей и не за сбитый "Боинг". Гиркин задержан по доносу. За то, что он называл Путина желтой рыбой и земляным червяком. Это как Чикатило посадить в тюрьму за то, что он показал фигу контролеру в трамвае. К правосудию это не имеет никакого отношения.

2. Честный и принципиальный убийца не заслуживает никакого уважения. Просто потому, что он не перестает быть убийцей. Максима, приписываемая Вольтеру, не распространяется на монстров и трупоедов, готовых ради своих целей убивать тысячи людей. Я не хочу умирать за право фашистов вести свою людоедскую агитацию. И вам не советую.

А так, конечно, все прекрасно. Болеем за оба враждующих между собой микрорайона Жабогадюкинска. Молодцы. Закрывайте этажи, скоро будут мятежи.

СДД.

Критически настроенные к правительству Z-патриоты, конечно, тоже считают арест началом репрессий и даже переворотом.

Георгий Федоров

Сегодня утром Игорь Стрелков был задержан сотрудниками Следственного комитета и увезён в неизвестном направлении. В его квартире произведён обыск.



Это очень плохая новость и означает, что пошли репрессии не только против членов КРП, но и всей активной патриотической общественности, которая, по всей видимости, стала опасной для верховной власти. Мы должны сплотиться и поддержать Стрелкова, потому что это только начало.



Судя по действиям следственных органов, вероятна попытка отправить его за решётку. Правоохранителям нужно одуматься, потому что всё это может привести к катастрофическим последствиям.



Свободу Стрелкову!

Дарья Митина

Всё по классике

Уже и Стрелков экстремист, глядите-ка. Были бы живы Гиви с Моторолой - по той статье же пошли бы. А уж про Мозгового вообще молчу.

Не брюмер, но фрюктидор.

(Переворот 18-го брюмера привёл к власти Наполеона. В результате переворота 18-го фрюктидора двумя годами ранее были арестованы 213 правых и умеренных депутатов и два из пяти членов директории, после чего демократическое правление во Франции сменилось на авторитарное — РС).

Виктор Алкснис

И все-таки Администрация Президента РФ приняла решение нанести удар теперь по патриотам.



Я до последнего надеялся, что там еще остались хоть немного разумных людей, которые просчитывают последствия принимаемых решений. Но, увы…

Полная импотенция власти, ее трусость, продемонстрированная во время мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня, наглядно показала нашим гражданам, что ответственной власти, способной вывести страну из глубочайшего военно-политического кризиса, в который эта же власть ее завела, в России нет. В России нет власти, способной одержать победу на Украине.



И сегодняшнее решение суда арестовать Игоря Стрелкова, на мой взгляд, носит отнюдь не хорошо продуманный характер, а скорее истерический. И принято просто от бессилия.



В этой ситуации я вновь заявляю, что я не сдамся и буду продолжать свою борьбу. И продолжать до конца. В том числе с «партией измены», окопавшейся в Кремле и на Старой площади. И жаждущей капитулировать на Украине, пойдя на любые предательские «договорняки».



Мою решимость подкрепляет смертный приговор, вынесенный мне болезнью. Как это ни покажется кому-то странным, но рак дает мне силы идти до конца. И именно сейчас я глубоко понимаю смысл известного высказывания: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!».



А запугать и тем более меня сломить не удастся.



Я советский офицер и до конца буду верен воинской присяге, которую на верность Родине я дал в далеком августе 1968 года.



Честь имею!

Егор Холмогоров

Все кто радуется предполагаемому унижению русских националистов "через Стрелкова", отлучению их от властной повестки, требует начать прессовать националистов полезно понимать простую вещь.



1. Быть под прессингом для русского националиста - привычное состояние. Понятно что делать. Понятно как делать. Единственная потеря - надо было, конечно, учиться работать без прессинга. Но, видимо, в другой жизни.



2. Ни в какой "повестке" мы никогда не были. "В повестке" были разные медиапрохиндеи, которые, будучи допущены к ящику, таскали какие-то элементы русского национального дискурса. Теперь они их из своих поганых ртов уберут. Хорошо.



3. То есть это вы без нас обойдитесь. А мы-то в своем пузыре как-нибудь проживем. Межуевыми, димитриевыми, собчачками и винокурихами вы не то что СВО не сможете обосновать - даже выход из нее. Тем более выход из нее.



Ах да. Еще же есть Борис Якеменко. Ну вы поняли.



Так что пытаться топить русское движение пользуясь перипетиями биографий И.И. Пригожина или И.В. Гиркина я бы ни на чьем месте не торопился.

Хотя официально Гиркина обвиняют в призывах к экстремистской деятельности, многие уверены, что реальной причиной задержания стали несколько резких недавних постов про Путина. Вроде этого, от 18-го июля:

Игорь Стрелков

История не имеет сослагательного наклонения. 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее «пустить пыль в глаза» значительной части населения. Сейчас оно - последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем - означает «успешно завершить» дело тех, кто усадил Уникальное Преимущество на престол в свое время. Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. И единственное, что он мог-бы сделать «под занавес» полезного (чтобы не покрыть свое имя вечным позором в Истории, как иудушка-Горби) - это обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному. Жаль, что ему это даже в голову не придет. А если и придет - то «умение выбирать соратников» мы уже видели много раз…

Николай Травкин

Ладно, для косящих под политологов это хлеб, предлагать версии ареста Гиркина.

Но очевидно, какую бы пургу не нёс Гиркин — всё с рук сходило… До тех пор, пока публично не унизил того, который унижений не прощает.

Илья Вайцман

Ещё раз про товарища Стрелкова-Гиркина арестовали (и посадят) не за то, что у него «левый уклон» или «правый уклон», и даже не за то, что он наговорил про бункерфюрера. Никому это уже не интересно.

Его сажают за сам факт отклонения от «генеральной линии партии», потому что никому нельзя говорить что-то отличающееся от последних указаний из зомбоящика. Причем, именно последних - «задачи СВО»™ меняются столь стремительно, что выкрикивая лозунги прошлой недели можно запросто залететь в «экстремисты».😁 И именно этот «сигнал»: «маршируй молча!» и транслируется в общество через аресты направо и налево.

Но есть и те, кто считает, что официальная причина ареста выглядит правдивой.

Мария Снеговая

Причины ареста Стрелкова-Гиркина.



Вижу много неожиданных комментариев, поэтому решила уточнить тоже. После мятежа Пригожина Гиркин открыто призывал к гражданскому неповиновению радикальных групп ввиду ставшей всем очевидной слабости властей. Он буквально писал у себя в ТГ: «Теперь мы берём дело в свои руки» или что-то в таком ключе. Так что арест вряд ли удивителен в свете развивающейся постпригожинской зачистки разных недовольных групп. Кремль хочет предотвратить самоорганизацию радикальных группировок, что вполне логично.



Сомневаюсь, что это как-то связано с тем, что Гиркин написал про Путина, Пригожина или Кабаеву (он очень много раз много нехорошего про всех писал годами). Но, подозреваю, это сильно связано с идущей самоорганизацией правых радикалов на фоне недовольства динамикой войны в Украине.

Дмитрий Колезев

Задержание и арест Стрелкова, безусловно, — последствие мятежа Пригожина. Точнее, фрагмент новой реальности, которая проявилась после мятежа. В этой реальности главная угроза для Путина уже не прозападные либералы, а правые консерваторы, которых олицетворяют такие фигуры, как Пригожин и Стрелков. Хотя эти двое терпеть друг друга не могут, они явления схожие: люди с военным опытом, политическими амбициями, определенной харизмой, резкие критики высшего военного руководства и способов ведения войны (как недостаточно решительных). Если либералы ненавидят Путина за то, что он агрессор и имперец, представители этого части политического поля критикуют его за то, что он недостаточно агрессор и недостаточно имперец. Сторонники таких взглядов есть и среди обывателей, и — что важнее — среди силовиков и военных. Поэтому репрессии в отношении национал-патриотов стоит воспринимать в контексте идущих в армии чисток.



У этих людей нет опции эмиграции при несогласии с режимом. Выдавить их из страны невозможно. Ставки для них довольно высоки. Поэтому они могут быть более склонны к мятежу и решительным действиям.



Мятеж Пригожина показал, что от людей этих взглядов исходит реальная угроза Путину. У Пригожина было больше инструментов для реализации своих амбиций. У Стрелкова нет танков и зенитно-ракетных комплексов, но зато он создал политическую организацию, что с точки зрения Кремля может быть даже опаснее.

Одним из главных вопросов, обсуждающихся в блогах - это выйдут ли заступиться за Стрелкова его сторонники, и если да, то в каком количестве (в Телеграме у Стрелкова 845 тысяч подписчиков, но не все они являются его сторонниками).

Екатерина Винокурова

Интересно, будут акции протеста или нет(ну то есть, реальны ли сторонники Стрелкова или нет).

Думаю, это будет важный маркер, который определит дальнейший вектор.

Константин Калачев

У Стрелкова почти 900 тысяч подписчиков. Сторонники и сочувствующие призывают всех собраться у здания суда.

Бьюсь об заклад, что соберется в лучшем случае пара сотен.

Душей может быть многие с ним (хотя и это не точно), но ж…й они на диване.

Диванная партия — главный партнер партии власти!

Миф о миллионой армии сердитых патриотов рассыпался за один вечер.

Валерий Соловей

Вот сейчас прекрасная возможность для оценки мобилизационного потенциала ультрапатриотов. Скорее всего, он окажется ниже, чем у разгромленных либералов.

Алексей Федяров

Депутат ГД Виктор Соболев: «До сегодняшнего дня, пока мне не сказали, что Игорь Стрелков был задержан и арестован, я был о нем хорошего мнения».

Кратко об ожидаемой (если кто-то ждёт) поддержке Игоря Всеволодовича Гиркина.

Павел Губарев, один из первых лидеров ДНР

Направляюсь в Мещанский суд Москвы (Каланчевская 43 а).



Каждый русский должен быть сейчас там.



Слава России!

К суду пришло несколько десятков человек. Губарева и нескольких соратников задержали за одиночные пикеты.

Теперь Губарева проверяют на экстремизм.