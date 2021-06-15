Навальный и уйгуры. Соцсети об интервью Путина

Перед встречей с Байденом Путин дал интервью компании NBC (официальная русская расшифровка – здесь, английский транскрипт – здесь, но они немного отличаются, об этом позже).

Пропутинская публика очень довольна.

Илья Ремесло:

Отличное интервью Путина.

Местами корреспондент почему-то нервничал и перебивал (рассчитывал на иной сценарий?) – но это, видимо, такие издержки западной "свободы слова".

Президент держится молодцом, не теряет хватку)

Остальные не в таком восторге.

Илья Крамник:

Нормальное интервью. В жанре беседы. Обе стороны сказали, что хотели. Нам тут оно кажется диковатым потому, что российского журналиста с такими вопросами не то, что не допустят, а его в принципе нет.

Да, журналист имеет право провоцировать собеседника, это норма. Собеседник имеет право от интервью отказаться.

Что всех удивляет-то? Американская пресса Путина не любит, а их взгляд на желаемое устройство мира отличается от нашего?

Подумать только, какая новость. Этак завтра откроется, что солнце на востоке восходит, того же калибра открытие.

Поразительно, но съёмочная группа провела две недели в карантине.

Юлия Витязева:

Понимаете, да? Ради этого интервью гонористые американцы согласились на 14-дневную изоляцию. Просто потому, что это - Путин. Тот самый, великий и ужасный. Ради одного вопроса которому многие западные акулы пера готовы продать душу дьяволу. Потому что это - вершина личного профессионального успеха.

В целом, по распространённому мнению, Путин не отвечал на вопросы и чуть ли не открыто смеялся в лицо собеседнику.

Станислав Белковский:

Владимир Путин: я вам, может, и Александр III, но мой преемник не будет Николаем II. А с оппозиции мне и вовсе смешно.

Фёдор Крашенинников:

Интервью Путина американскому телевидению целиком сводится к фразе, которую Путин постоянно говорит в последнем романе Сорокина:

- Это не я!

Если более пространно, то там сплошной "вотэбаутизм" - а у вас Капитолий штурмуют, короче говоря.

Кстати, про Навального. Путин опять высказался максимально обтекаемо, чтобы не произнести его фамилию, а ещё сказал, что "у нас нет обычая убивать".

Кира Ярмыш:

То есть Путин НАСТОЛЬКО боится упоминать имя Навального, что даже вопрос об этом вырезается из его интервью на сайте Кремля. Уже в самом деле поверишь, что это какой-то вудуизм

Леонид Гозман:

Почему ему не стыдно? Не стыдно, например, не произносить имя Навального даже в ответ на прямой вопрос? Не стыдно, что вот уже больше года все, встречающиеся с ним, должны сидеть две недели в карантине? У нас стараются не привлекать к этому внимания, но вот об этом сказали корреспонденты NBC – их тоже заставили провести две недели в изоляции. Не стыдно так публично бояться – он же был офицером и спортсменом, в этой среде трусость не приветствуется? Не стыдно врать, причем, так, что всем ясно, что он врет? Почему он не понимает, что позорит страну?

Или плевать ему на все, и он живет в мире странных сновидческих фантазий, где нет ни России, ни других стран, а есть только он сам – мудрый и великий, победитель Гитлера, Америки и пандемии, ведущий (несколько свысока) диалог с Господом Богом?

Отметим, впрочем, что сейчас вопрос и ответ про Навального на сайте Кремля есть.

Кристина Астафурова:

«У нас нет такого обычая — кого-либо убивать»: Путин — на вопрос журналиста NBC отдавал ли он распоряжение о покушении на Навального.

ОБЫЧАЯ.

И ещё один примечательный момент. Когда Путина спросили о судьбе уйгуров в Китае, он продемонстрировал то ли что он очень далёк от реальности, то ли свою лояльность КНР:

Вы знаете, я встречался с некоторыми уйгурами. Всегда можно найти людей, которые критикуют центральные власти. Но я встречался с уйгурами, когда был с визитами в Китае. И уверяю Вас, во всяком случае, то, что я слышал своими ушами, что они в целом приветствуют политику китайских властей на этом направлении. Считают, что Китай очень много сделал для людей, проживающих в этом районе, с точки зрения экономики, поднятия культуры и так далее. Поэтому что же мне давать оценки, глядя на ситуацию со стороны?

Андрей Мальгин:

Однажды В.В.Путин гулял по резиденции Горки-10, и встретил уйгура. "Как вы там, не угнетают вас?" - поинтересовался В.В.Путин.

Иван Давыдов:

Выйдет, бывалочи, президент прогуляться по Кремлю, - а навстречу одни уйгуры. Толпами. Просто вот толпами. И все приветствуют политику КНР. Даже удивительно.

Олег Кашин:

Как живете? - шутит Путин. Хорошо! - шутят уйгуры