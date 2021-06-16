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Политика

Нейтральная территория: Женева перед встречей Байдена с Путиным

Внимание всего мира приковано к Женеве, где в среду президент США Джо Байден встречается с Владимиром Путиным.
Вход в виллу Ла Гранж, где будут встречаться президенты России и США, утро 16 июня
1 Вход в виллу Ла Гранж, где будут встречаться президенты России и США, утро 16 июня
Акваторию озера Леман (Женевского озера) в районе виллы Ла Гранж охраняют спецназовцы на лодках&nbsp;
2 Акваторию озера Леман (Женевского озера) в районе виллы Ла Гранж охраняют спецназовцы на лодках 
Флаги России и США на женевском мосту Мон Блан, 15 июня
3 Флаги России и США на женевском мосту Мон Блан, 15 июня
Помещение библиотеки на вилле Ла Гранж, где состоится встреча двух президентов
4 Помещение библиотеки на вилле Ла Гранж, где состоится встреча двух президентов

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