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Археология.Будущее. Третья волна пандемии. Сможем ли мы избавиться от ковида?
Политика
Нейтральная территория: Женева перед встречей Байдена с Путиным
13 минут(ы) назад
Внимание всего мира приковано к Женеве, где в среду президент США Джо Байден встречается с Владимиром Путиным.
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Вход в виллу Ла Гранж, где будут встречаться президенты России и США, утро 16 июня
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Акваторию озера Леман (Женевского озера) в районе виллы Ла Гранж охраняют спецназовцы на лодках
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Флаги России и США на женевском мосту Мон Блан, 15 июня
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Помещение библиотеки на вилле Ла Гранж, где состоится встреча двух президентов
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Нейтральная территория: Женева перед встречей Байдена с Путиным
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