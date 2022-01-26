Навальный о фильме "Навальный": "Давай это будет триллер"

В США на фестивале независимого кино "Сандэнс", который проходит в виртуальном режиме, состоялась мировая премьера документального фильма про Алексея Навального.

Начинается фильм "Навальный" с вопроса, который задаёт политику режиссёр Дэниэл Роэр : "Какое послание вы бы оставили россиянам, если вас убьют или арестуют?" В ответ оппозиционер смеётся и предлагает не делать скучный поминальный фильм: "Давай это будет триллер", - говорит Навальный.

Фильм молодого канадского документалиста рассказывает историю отравления Алексея Навального, которое произошло летом 2020 года в Томске, его лечение и реабилитацию в Германии, встречу с журналистом-расследователем Христо Грозевым и заканчивается задержанием и арестом политика в Москве в январе 2021 года.

По словам Роэра, съемки заняли три месяца, а самым необычным их моментом стал звонок Навального предполагаемому сотруднику ФСБ, который участвовал в его отравлении.

Роэр рассказал, что сначала отнесся к идее Навального позвонить одному из его предполагаемых отравителей как к возможной декорации для фильма, но не думал, что пранк возможен всерьёз. Навальный представляется помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

По словам канадского режиссёра, он не говорит по-русски, поэтому во время звонка не понимал ни слова. Но он всё понял, увидев, "как напряжены эти русские, обычно не проявляющие эмоций, как у них отвисли челюсти и как они пребывают в неверии", — рассказал Роэр в интервью The Hollywood Reporter. На кадрах видно, что Христо Грозев и сам Навальный не ожидали, что сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев расскажет подробности "неудачной" операции.

В фильм также вошли кадры митингов в поддержку Навального после его задержания в аэропорту по возвращении из Германии, видео из зала суда, где оппозиционер рисует жене сердечки на стекле "аквариума".

Завершается фильм ответом на вопрос, заданный в начале: "Не сдавайтесь. Если это произошло, значит мы сильны. Помните, что мы огромная сила, которая находится под гнетом этих плохих чуваков лишь потому, что мы не можем осознать, насколько мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, — это бездействие людей".

Год назад оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев лечился и проходил реабилитацию после отравления в России боевым химическим веществом из группы "Новичок". С тех пор он лишён свободы: сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года. Политик и его сторонники уверены в политической подоплёке уголовного преследования.