Навальный, он и в тюрьме Навальный. Новое дело против основателя ФБК

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Владимир Путин посетил центр подготовки резервистов в Рязанской области;
Против Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело – его обвиняют в преступлениях, которые он якобы совершил, уже будучи в колонии;
В Пекине завершается XX съезд КПК;
Изменится ли политика Великобритании по отношению к России после ухода в отставку премьер-министра Лиз Трасс;
Процесс по делу руандийского пропагандиста Фелисьена Кабуги.
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