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Время Свободы

Навальный, он и в тюрьме Навальный. Новое дело против основателя ФБК

RUSSIA-POLITICS/NAVALNY

Информационный дайджест "Время Свободы", 21 октября

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Время Свободы - Темы дня 21.10.2022
by Радио Свобода

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Власти городов и регионов Украины принимают срочные меры по ликвидации последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре страны;

Владимир Путин посетил центр подготовки резервистов в Рязанской области;

Против Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело – его обвиняют в преступлениях, которые он якобы совершил, уже будучи в колонии;

В Пекине завершается XX съезд КПК;

Изменится ли политика Великобритании по отношению к России после ухода в отставку премьер-министра Лиз Трасс;

Процесс по делу руандийского пропагандиста Фелисьена Кабуги.

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